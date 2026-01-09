Pese a sus críticas al Mercosur, Milei celebró el acuerdo con la Unión Europea

El Gobierno buscó celebrar el acuerdo del Mercosur alcanzado con la Unión Europea tras 25 años de negocionaciones. La administración de Javier Milei, con el canciller Pablo Quirno a la cabeza, anticipó que el convenio de libre comercio entre ambos bloques se firmará el 17 de enero en Paraguay, país que ostenta la presidencia pro tempore del bloque.

Quirno afirmó que el entendimiento significará “más comercio, más inversión y más empleo” para los países miembro de la Unión Europea y del Mercosur. “La Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, sostuvo Quirno en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores remarcó: “Todos ganamos: la Argentina y los países del MERCOSUR accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”.

Hace apenas semanas, en la cumbre del Mercosur en Brasil, Milei exigió una “reforma institucional integral” del Mercosur al considerar que el bloque “no cumplió ninguno de los objetivos” para los que fue creado y que su estructura actual genera un costo económico elevado para la región. Fue el 20 de diciembre, al borde de fin de año.

Además, Quirno destacó que la UE “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del MERCOSUR se verán beneficiadas”.

Próximos pasos y resistencias

La Unión Europea aprobó el acuerdo comercial con el Mercosur este viernes, luego de 25 años de negociaciones.

Esta votación habilita a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar a Asunción para firmar el acuerdo comercial con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

La aprobación se da luego de que la mayoría de los países —al menos el 65%— que integran el bloque aceptaron las condiciones del acuerdo de libre comercio, pese a la oposición de Francia, Polonia e Irlanda.

Una de las claves fue el cambio de posición de Italia, que en diciembre se sumó a la oposición de Francia y consiguió entonces bloquear el consenso, pero que esta semana destacó los “enormes beneficios” derivados del acuerdo y votó a favor.

Cabe destacar que aunque se lleve adelante la firma en Asunción, el acuerdo no entrará de inmediato en vigor, dado que necesita la aprobación del Parlamento Europeo. Esto puede demorar varias semanas.

El resultado de las negociaciones en el Parlamento Europeo, según señalan agencias internacionales, no está definido. Alrededor de 150 diputados —de un total de 720— amenazan con recurrir a la Justicia para impedir la aplicación del entendimiento económico.

Claves del acuerdo

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea permitiría impulsar las exportaciones argentinas hasta un 35%, según especialistas. Esto representaría un incremento en las ventas a ese bloque que rondarían los 35.000 millones de euros anuales, según la Agencia Noticias Argentinas. Algunos datos clave:

El comercio total Mercosur-UE superó los €100.000 millones en 2024. Argentina aportó aproximadamente €16.400 millones a ese total en 2024, consolidándose como un socio principal en Sudamérica.

Los sectores más beneficiados serían el agro y la agroindustria (como harina y aceite de soja).

Harina de Soja: principal producto, vital para piensos y aceites europeos, con demanda creciente.

Maní: destaca por su calidad, con ventas significativas.

Carne Vacuna Refrigerada: un producto clave de alta demanda en el mercado europeo.

Biodiesel: Ha mostrado caídas importantes en las exportaciones recientes (2023-2025).

Eso ocurriría a partir de la reducción de aranceles y mayor valor agregado. No obstante, los exportadores argentinos deberán tener en cuenta desafíos regulatorios europeos y necesidades de inversión interna.

En cuanto al impacto en el PIB, el Mercosur se vería beneficiado con un crecimiento cercano al 0,3%. El agro es clave porque el acuerdo permite bajar retenciones. En el caso de las oleaginososas, la baja será al 14%.

En la agroindustria se anotan la carne bovina, el aceite de soja y la harina de soja, que son productos con gran potencial de crecimiento por la eliminación o reducción de aranceles europeos, según Infocampo.

El acuerdo incentiva la industrialización de materias primas, un tema clave para la Argentina. Esto mejorará los ingresos y la rentabilidad.

Reducción de Aranceles: el acuerdo libera aranceles para el 99.5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur, destacando beneficios para Argentina.

Según fuentes del sector agroindustrial, se aguarda un aumento en el stock de Inversión Extranjera Directa desde la UE hacia Argentina, potenciando el crecimiento. No obstante, nuevas normativas ambientales y sanitarias de la UE podrían afectar el ritmo de implementación y el impacto real del acuerdo.

NB/MC