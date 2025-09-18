Suspenden el programa del cómico Jimmy Kimmel por un comentario sobre el asesino de Charlie Kirk y Trump lo celebra

La cadena de televisión ABC, perteneciente a Disney, anunció este miércoles que suspende “indefinidamente” el programa nocturno del cómico Jimmy Kimmel después de que un grupo de emisoras asociadas a la ABC anunciara que no emitirían el programa de humor tras unos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

¿Y qué dijo Kimmel en su monólogo del lunes? Lo siguiente: “El fin de semana tocamos fondo con los MAGA intentando desesperadamente presentar al chico [Tyler Robinson] que asesinó a Charlie Kirk como alguien que no tenía nada que ver con ellos, y haciendo todo lo posible para sacarle partido político”.

Después de la cancelación del programa de Stephen Colbert por parte de la CBS, que había accedido a indemnizar a Trump por una denuncia al programa '60 minutos' con más de 30 millones; después de la cesión de ABC a pagar 16 millones por un comentario de un presentador; después de las demandas multimillonarias a The Wall Street Journal y The New York Times por publicar noticias que no le gustan al presidente; y en la misma semana en que Trump insulta en la Casa Blanca a un periodista de la ABC y a otro de una televisión australiana, se produce la suspensión del programa de Kimmel.

El presidente de EEUU, Donald Trump, se apresuró a celebrar la noticia con un post en Truth Social desde Reino Unido, a sus 1.04 de la mañana: “Buenas noticias para EEUU: El programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicidades a la ABC por, finalmente, tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que Colbert, si cabe. Ya solo quedan Jimmy [Fallon] y Seth [Meyers], dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡NBC, hazlo!”.

La ABC, que ha transmitido el programa nocturno de Kimmel desde 2003, se apresuró a anunciar la suspensión del espacio de comedia después de que la cadena asociada Nextstar Communications Group anunciara que lo retiraría desde este miércoles.

Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar, afirmó que los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk “son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional”, informa Associated Press.

Nexstar opera 23 afiliadas de ABC.

La decisión también llegó después de amenazas del organismo regulador estadounidense, dependiente del Gobierno. El presidente de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), Brendan Carr, habaía amenazado con tomar medidas contra ABC después del monólogo de Jimmy Kimmel. “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, dijo Carr. “Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta y tomar medidas contra Kimmel o la FCC tendrá trabajo por hacer”.

Kimmel, tras mostrar un vídeo en el que el presidente de EEUU responde hablando de las obras en la Casa Blanca a un periodista que le presgunta por cómo lleva el duelo por la muerte de Kirk, afirmó en su monóloga que esta respuesta de Donald Trump “no es propia de un adulto que llora el asesinato de alguien a quien consideraba amigo. Así es como un niño de 4 años llora a un pez dorado”.

El cómico también afirmó que el director del FBI, Kash Patel, ha llevado la investigación del asesinato “como un niño que no se ha leído el libro, inventando pasajes durante el examen oral”.

Kimmel volvió sobre el asunto el martes por la noche, haciendo bromas sobra la actuación del vicepresidente de EEUU, JD Vance, como presentador invitado del podcast de Kirk, que condujo el lunes desde la Casa Blanca.

Así mismo, Kimmel afirmó que Trump estaba “echando leña al fuego” al atacar a la izquierda. “¿O son un grupo de jugadores de pickleball cobardes porque les da miedo que les golpeen las pelotas de tenis, o son un equipo de comandos mortales bien organizado: no pueden ser las dos cosas a la vez?”.

Kimmel, al igual que el presentador de la CBS Stephen Colbert, ha criticado frecuentemente a Donald Trump y muchas de sus políticas.

CBS anunció el verano pasado que cancelaría el programa de Colbert al final de esta temporada por motivos económicos, si bien después de hacerlo su matriz, Paramount, recibió la autorización del Gobierno –la FCC– para fusionarse con Skydance.