Todo Pelota: un podcast que lee la historia argentina a través del deporte

Todo Pelota es un podcast que propone mirar la historia argentina desde una cancha. Lejos de la lógica del resultado y la estadística, la serie utiliza el deporte como una herramienta para pensar el poder, la política y las transformaciones sociales a lo largo de más de cien años.

La primera temporada –que comenzó este jueves– está compuesta por seis episodios que abarcan el período 1920–2024 y combinan guión narrativo, archivo historiográfico y entrevistas a periodistas, deportistas, dirigentes y académicos. El recorrido va desde la democratización del deporte impulsada por el peronismo hasta los debates actuales sobre las sociedades anónimas deportivas y el rol del Estado en la gestión deportiva.

Entre los ejes que atraviesan la serie aparecen el Mundial 78 como pantalla del terrorismo de Estado, la figura de Maradona en la transición democrática, la globalización del deporte en los años 90, la creación del ENARD durante el kirchnerismo y la disputa contemporánea en torno al modelo deportivo en la Argentina.

En un contexto de debilitamiento de los lazos comunitarios, Todo Pelota recupera al club de barrio, el juego y la recreación como espacios de construcción colectiva y resistencia cultural, y plantea al deporte como un territorio central para discutir qué tipo de sociedad se quiere construir.

Los 22 convocados para esta temporada son Víctor Hugo Morales, Osvaldo Príncipi, Agustina Alvarenga, Alejandro Apo, Ezequiel Fernandez Moores, Daniel Arcuchi, Tití Fernandez, Federico Yáñez, Hugo Conte, John Uriarte, Marcela Feudale, Julio Lamas, Pablo Alabarces, Noel Barrionuevo, Ruben Magnano, Claudio Morresi, Julia Mengolini, Gustavo Grabia, Nicolas Russo, Matias Lammens, Victoria Granatto y Marcelo Bielsa.