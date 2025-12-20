eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
QUÉ ESCUCHAR

Todo Pelota: un podcast que lee la historia argentina a través del deporte

  • En seis episodios, el podcast recorre un siglo de historia nacional y analiza el deporte como espacio de disputa política, social y económica, desde el peronismo hasta la era Milei.

Víctor Hugo Morales, Marcelo Bielsa, Julia Mengolini y Ezequiel Fernández Moores, algunos de los 22 convocados de Todo Pelota.
Víctor Hugo Morales, Marcelo Bielsa, Julia Mengolini y Ezequiel Fernández Moores, algunos de los 22 convocados de Todo Pelota.
19 de diciembre de 2025 20:43 h

0

Todo Pelota es un podcast que propone mirar la historia argentina desde una cancha. Lejos de la lógica del resultado y la estadística, la serie utiliza el deporte como una herramienta para pensar el poder, la política y las transformaciones sociales a lo largo de más de cien años.

La primera temporada –que comenzó este jueves– está compuesta por seis episodios que abarcan el período 1920–2024 y combinan guión narrativo, archivo historiográfico y entrevistas a periodistas, deportistas, dirigentes y académicos. El recorrido va desde la democratización del deporte impulsada por el peronismo hasta los debates actuales sobre las sociedades anónimas deportivas y el rol del Estado en la gestión deportiva.

Entre los ejes que atraviesan la serie aparecen el Mundial 78 como pantalla del terrorismo de Estado, la figura de Maradona en la transición democrática, la globalización del deporte en los años 90, la creación del ENARD durante el kirchnerismo y la disputa contemporánea en torno al modelo deportivo en la Argentina.

En un contexto de debilitamiento de los lazos comunitarios, Todo Pelota recupera al club de barrio, el juego y la recreación como espacios de construcción colectiva y resistencia cultural, y plantea al deporte como un territorio central para discutir qué tipo de sociedad se quiere construir.

Los 22 convocados para esta temporada son Víctor Hugo Morales, Osvaldo Príncipi, Agustina Alvarenga, Alejandro Apo, Ezequiel Fernandez Moores, Daniel Arcuchi, Tití Fernandez, Federico Yáñez, Hugo Conte, John Uriarte, Marcela Feudale, Julio Lamas, Pablo Alabarces, Noel Barrionuevo, Ruben Magnano, Claudio Morresi, Julia Mengolini, Gustavo Grabia, Nicolas Russo, Matias Lammens, Victoria Granatto y Marcelo Bielsa.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats