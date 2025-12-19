Bancos advierten sobre la posibilidad de un “corralito digital” por un artículo de la reforma laboral

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) manifestó su enérgico rechazo a la reforma del artículo 35 del proyecto de Reforma Laboral, que permitiría a los trabajadores formales acreditar sus salarios en billeteras virtuales. Según las entidades, esta apertura del mercado de cuentas sueldo podría generar un impacto sistémico negativo en la economía argentina.

El Director Ejecutivo de ABAPPRA, Marcelo Mazzón, calificó la medida como un posible “cisne negro” y alertó sobre la creación de un “corralito digital”.

Al iniciar su intervención Mazzón subrayó que las cuentas sueldo actuales son 100% gratuitas y seguras, respaldadas por seguros de depósito (SEDESA) y altos estándares internacionales (Basilea), niveles de confianza que los PSP (Proveedores de Servicios de Pago, también conocidos como “billeteras digitales”) aún no poseen.

Por otra parte, el representante de ABAPPRA explicó que el ahorro captado a través de las cuentas sueldo es la “materia prima” que los bancos transforman en créditos para inversión, producción y empleo. Al derivar estos fondos a billeteras virtuales que derivan sus saldos a los FCI (donde el encaje es del 100%), se elimina la capacidad de financiar a empresas y consumidores argentinos.

Los riesgos enumerados por los bancos

Las entidades financieras sostienen que las billeteras digitales (PSP) no cumplen con los mismos estándares de seguridad que el sistema bancario tradicional y plantean los siguientes puntos críticos:

Liquidez y Crédito : Los bancos utilizan los fondos de las cuentas sueldo para otorgar préstamos a la producción y el consumo. Al derivarse estos fondos a billeteras que invierten en Fondos Comunes de Inversión (FCI), se elimina la capacidad de financiamiento del sistema financiero.

: Los bancos utilizan los fondos de las cuentas sueldo para otorgar préstamos a la producción y el consumo. Al derivarse estos fondos a billeteras que invierten en Fondos Comunes de Inversión (FCI), se elimina la capacidad de financiamiento del sistema financiero. Falta de efectivo : Los bancos públicos advirtieron que si los depósitos migran, será inviable garantizar el abastecimiento de billetes físicos en cajeros de pueblos remotos.

: Los bancos públicos advirtieron que si los depósitos migran, será inviable garantizar el abastecimiento de billetes físicos en cajeros de pueblos remotos. Seguridad: Subrayaron que las cuentas sueldo actuales cuentan con el respaldo de seguros de depósito (SEDESA) y estándares internacionales de los que carecen los PSP.

El fantasma del “corralito digital”

Mazzón advirtió que si los usuarios intentaran retirar masivamente su dinero físico desde las billeteras al mismo tiempo, se produciría un cuello de botella. “Todo el dinero sería digitalmente visible pero operativamente inexistente en la red de sucursales”, señaló, definiendo el escenario como el “primer corralito digital del mundo”.

Actualmente, existen unas 200 billeteras virtuales registradas ante el Banco Central que quedarían habilitadas para competir por el manejo de más de 10 millones de cuentas sueldo si el Congreso aprueba la modificación.

Asimismo, Mazzón destacó que los bancos públicos realizan el “delivery del cash” en todo el país, recorriendo hasta 3.000 km semanales para abastecer cajeros en pueblos remotos. Si los depósitos no permanecen en el sistema bancario, será económicamente inviable garantizar la presencia de efectivo en las regiones del interior.

Finalmente, advirtió que la modificación propuesta en el Art. N° 35 fomenta el “shadow banking” o banca en la sombra, un fenómeno que ya provocó crisis financieras globales en el pasado (2008) y que carece de la regulación estricta del Banco Central.

Desde ABAPPRA solicitaron formalmente a los legisladores votar por la negativa el Artículo N° 35, argumentando que la libertad actual de los usuarios para transferir sus fondos desde bancos a billeteras ya es total, y que forzar el pago directo en estas plataformas digitales solo traerá menos seguridad para los usuarios bancarios, menor capacidad crediticia y mayor inestabilidad al sistema financiero nacional.