Día mundial del Hombre y la Mujer del Tiempo, los responsables de contarnos el clima: ¿por qué se celebra el 5 de febrero?

El 5 de febrero se celebra el Día del Hombre y la Mujer del tiempo para conmemorar el nacimiento del físico estadounidense John Jeffries, el 5 de febrero de 1744, a quien se le atribuye el título de primer meteorólogo de la historia.

Generalmente en los noticieros locales transmitidos por las cadenas de televisión se incluye una sección dedicada al pronóstico del tiempo, dirigida por periodistas, meteorólogos o simplemente locutores (hombres o mujeres), quienes se especializan en la presentación de las previsiones meteorológicas.

Indican información sobre la presión atmosférica, el viento, la temperatura, la humedad y la nubosidad.

Jeffries, físico, científico y cirujano militar, observó diariamente el tiempo de Boston y fue el primero que determinó el tiempo en Londres subido a un globo a 3.000 metros de altura ayudado de un termómetro, un barómetro y un higrógrafo, el cual se encarga de medir la humedad del aire.

Sin embargo, ya en el antiguo Egipto se asociaban los ciclos de la crecida del Nilo a los movimientos de las estrellas causados por el enfado de los dioses. Pero, fueron los griegos los que acuñaron el término gracias a la publicación 'Meteorológica', de Aristóteles, en el año 340 a. C.

Hoy en día, la figura del Hombre o la Mujer del Tiempo es una presencia constante en los noticieros locales. Periodistas, meteorólogos o locutores especializados se encargan de informar sobre la presión atmosférica, el viento, la temperatura, la humedad y la nubosidad. Esta sección, ahora integral en la programación televisiva, es la continuación del legado de Jeffries, fusionando la ciencia con la comunicación para mantenernos informados sobre las complejidades del clima.