Luis Caputo explicó la salida de Lavagna del Indec, negó presiones del FMI y ratificó el rumbo económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec se produjo en buenos términos y descartó que existan motivos ocultos detrás de su renuncia. Según explicó, la decisión estuvo vinculada a cuestiones técnicas relacionadas con la metodología del índice de inflación y no a presiones externas.

En declaraciones televisivas, Luis Caputo negó que el Fondo Monetario Internacional haya intervenido en la modificación de la medición y aseguró que la desvinculación de Marco Lavagna se dio de manera consensuada. Detalló que existía un plan para aplicar cambios metodológicos en una etapa de desinflación, con plazos previamente anunciados, aunque ese proceso terminó demorándose. En ese contexto, atribuyó parte de la controversia a cuestionamientos políticos impulsados por sectores que, según dijo, buscan que al país “le vaya mal”.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo además que la situación del Indec no tuvo impacto en la gestión del presidente Javier Milei. También reveló que mantuvo contacto con Marco Lavagna luego de su salida y que el exfuncionario le manifestó su malestar por las versiones que circularon, al tiempo que se mostró dispuesto a realizar una aclaración pública para despejar dudas.

Por otra parte, Luis Caputo se mostró optimista sobre el rumbo económico y anticipó que este año el país podría crecer cerca de un 4%. En ese marco, afirmó que los salarios mejorarán y que tanto la inflación como la pobreza continuarán en descenso. “Se recuperó la esperanza”, expresó, y destacó que el actual gobierno logró sacar a millones de argentinos de la pobreza.

El ministro también remarcó la llegada de inversiones y el retorno de jóvenes que habían emigrado, al señalar que se trata de un cambio estructural orientado a reducir impuestos y atraer capitales. A su vez, sostuvo que la administración libertaria debe actuar con empatía hacia los más de 47 millones de argentinos.

Consultado por la polémica en torno a los precios de la indumentaria, luego de admitir que compra ropa en el exterior, Luis Caputo afirmó que fue sincero y defendió la apertura del sector al sostener que ahora puede competir, pese a las diferencias de precios entre productos locales e importados. En ese sentido, consideró que en un esquema de economía cerrada, como el de gestiones anteriores, no se generaba crecimiento.

Finalmente, el ministro se refirió a los cuestionamientos del empresario Paolo Rocca tras la pérdida de una licitación vinculada a Vaca Muerta y negó la existencia de competencia desleal. “Techint es una compañía sólida y tiene margen para volver a participar en futuras licitaciones”, concluyó.

Con información de medios

