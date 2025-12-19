Qué pasó con las desregulaciones de Milei en alquileres, vuelos, fútbol, medicamentos y supermercados

Seis de cada 10 desregulaciones impulsadas por el gobierno de Milei tuvieron hasta el momento un impacto moderado o bajo, mientras que el 12% de las normas analizadas se encuentran frenadas por decisiones judiciales, de acuerdo con una investigación realizada por Chequeado y elDiarioAR sobre el análisis de 160 normas publicadas en el Boletín Oficial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de mayo de 2025.

El resultado de esta investigación fue analizado y plasmado en una visualización en el marco del proyecto Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Chequeado y elDiarioAR consultaron al área de prensa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y a la Secretaría de Comunicación y Prensa para esta investigación, pero no obtuvieron respuesta.

Impacto alto: Ley de alquileres

El presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/23. Entre los principales cambios, se estableció que el propietario y el inquilino podrán “pactar libremente” la forma de pago del alquiler.

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Nancy Vieitez, señaló a DiarioAR que “el mercado inmobiliario recuperó dinamismo: la oferta de propiedades en alquiler creció de manera notable, y las condiciones volvieron a ser más flexibles, con plazos, monedas y ajustes negociados entre partes”.

El portal de avisos inmobiliarios Zonaprop publicó en 2024 un 104% más anuncios de alquiler que en 2023, y en los primeros 9 meses de 2025 aumentaron el 69% respecto del mismo periodo del año pasado.

Además, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno porteño (que toma la información del sistema de gestión inmobiliaria Argenprop), el alquiler promedio cayó el 30% en octubre de 2025 con respecto a diciembre de 2023 (en la previa a la aplicación del nuevo régimen).

En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

No obstante, la organización Inquilinos Agrupados indicó, con base en los resultados de una encuesta, que el 66% de los inquilinos destina entre el 30% y el 60% de su sueldo al pago del alquiler, y que más de la mitad afronta aumentos cada 3 o 4 meses.

Impacto alto: Ley de alquileres

El presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/23. Entre los principales cambios, se estableció que el propietario y el inquilino podrán “pactar libremente” la forma de pago del alquiler.

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Nancy Vieitez, señaló a DiarioAR que “el mercado inmobiliario recuperó dinamismo: la oferta de propiedades en alquiler creció de manera notable, y las condiciones volvieron a ser más flexibles, con plazos, monedas y ajustes negociados entre partes”.

El portal de avisos inmobiliarios Zonaprop publicó en 2024 un 104% más anuncios de alquiler que en 2023, y en los primeros 9 meses de 2025 aumentaron el 69% respecto del mismo periodo del año pasado.

Además, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno porteño (que toma la información del sistema de gestión inmobiliaria Argenprop), el alquiler promedio cayó el 30% en octubre de 2025 con respecto a diciembre de 2023 (en la previa a la aplicación del nuevo régimen).

En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

No obstante, la organización Inquilinos Agrupados indicó, con base en los resultados de una encuesta, que el 66% de los inquilinos destina entre el 30% y el 60% de su sueldo al pago del alquiler, y que más de la mitad afronta aumentos cada 3 o 4 meses.

Impacto alto: cielos abiertos

El DNU 70/23 también introdujo cambios en el Código Aeronáutico, al permitir que aeronaves con tripulación extranjera operen en el país. También habilitó el ingreso de nuevos prestadores a todas las ciudades argentinas; autorizó la operación de aviones de hasta 19 plazas para el transporte de pasajeros y desreguló el acceso al servicio de rampas.

Fernando Dozo, profesor de Política Aérea en el Instituto de Derecho Aeronáutico, indicó a Chequeado que la medida “consolida la apertura del mercado internacional, por la inversión de compañías que prestan más servicios desde y hacia la Argentina. La mayoría de las compañías aumentó frecuencias y destinos, lo que asegura una conexión internacional mucho más aceptable”.

En cuanto al mercado de cabotaje, el especialista señaló que el impacto fue menor dado que “no se termina de definir qué va a hacer el Estado con Aerolíneas Argentinas, lo cual no les permite a los inversores proyectar su rol en el mercado”.

El número de vuelos totales creció el 9,3% en los primeros 9 meses de 2025 (5,9% en cabotaje y 15,1% en internacionales), de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Y la cantidad de pasajeros transportados subió el 15% (10,7% en cabotaje y 20% en vuelos internacionales).

Impacto moderado: medicamentos de venta libre en kioscos

El Gobierno nacional autorizó a las farmacias a exponer los medicamentos de venta libre en góndolas para que el público pueda acceder a ellos de manera directa. También habilitó a los quioscos, supermercados y otros comercios a vender antiácidos y analgésicos.

“Esta norma otorga mayor acceso a los consumidores, pero mantiene el marco de seguridad sanitaria porque los productos ofrecidos en góndola deben venderse en una caja cerrada (es decir, no se puede fragmentar el dispendio), con su respectivo prospecto y sólo a mayores de 18 años”, destacó Agostina Ambrosi, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), ante la consulta de Chequeado.

Por su parte, Graciela Lovece, codirectora de la carrera de Derecho de Salud y Responsabilidad Médica e Institucional de la Universidad de Buenos Aires, aseguró que la medida incentiva un proceso de “medicalización de la vida cotidiana, que se advierte en los medios de comunicación donde el 90% de las publicidades refieren a temas de salud y medicamentos”.

Por otro lado, el Gobierno estableció que las farmacias deberán contar con un código QR que dirija a la lista de precios actualizados de los medicamentos que se comercialicen bajo receta y tengan disponibles. Ante la consulta de Chequeado, fuentes de IDESA destacaron que: “En la práctica, la medida fue implementada parcialmente ya que las inspecciones recientes revelaron que el 88 % de las farmacias inspeccionadas exhibía correctamente el QR, mientras que algunas fueron multadas o intimadas a corregir sus sistemas”.

Impacto bajo: la Ley de Góndolas

El DNU 70/23 también derogó la Ley de Góndolas, que establecía regulaciones sobre la cantidad de los productos exhibidos tanto en góndolas como en locaciones virtuales de supermercados minoristas y mayoristas.

El presidente de la delegación Mar del Plata de la Asociación de la Pequeña y la Mediana Empresa (Apyme), Gustavo Casciotti, aseguró a DiarioAR que “la derogación implicó la pérdida de una herramienta en el conjunto de una batería de medidas que apuntaban a desarmar la posición dominante; a democratizar la oferta de productos alimenticios y a tratar de disciplinar los precios de los grandes jugadores”.

Sin embargo, reconoció que la Ley de Góndolas “tuvo un peso relativo porque se hacía complejo el control del Estado en los puntos de venta. Los supermercados supieron encontrar los mecanismos para burlar o violentar el cumplimiento de la ley”.

Impacto nulo: sociedades anónimas en el fútbol

El Gobierno nacional habilitó a las entidades deportivas a que asuman la figura legal de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y que operen con fines de lucro (a diferencia de las asociaciones civiles sin fines de lucro).

Las organizaciones rectoras del deporte en nuestro país -como es el caso de la AFA- prohíben la afiliación y participación en los torneos de un club que sea una SAD. No obstante, el DNU obligaba a estas organizaciones a modificar sus estatutos para permitir la afiliación de sociedades anónimas.

Sin embargo, el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la AFA y suspendió los alcances del decreto para el caso del fútbol.

Rodolfo Paverini, presidente de la Confederación Argentina de Deportes (CAD), explicó que el DNU “se encuentra vigente en sus efectos para la comunidad deportiva a excepción del fútbol y las entidades que forman parte de la AFA, hasta tanto se resuelva el conflicto judicial”.

Por su parte, Mariano Bambaci, abogado y especialista en derecho deportivo, explicó a este medio: “el Estado antes reconocía la autonomía de cada federación en relación a si aceptaba o no a las SAD. Ese artículo fue eliminado y ahora se establece que no puede haber discriminación. Es decir, violenta la autonomía de las federaciones nacionales porque ahora hay que cumplir con eso”.

Edición Matías Di Santi y Flor Ballarino