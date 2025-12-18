‘Amarga Navidad’ de Pedro Almodóvar, con Leonardo Sbaraglia, muestra su sugerente primer tráiler

La nueva película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, estrenó su primer teaser tráiler. Un avance con muy pocos diálogos, sugerente, donde se pueden ya oír los acordes de la banda sonora de Alberto Iglesias y a un reparto que encabezan Leonardo Sbaraglia, Bárbara Lennie, Victoria Luengo, Patrick Criado, Aitana Sánchez Gijón y Milena Smit entre otros.

La película llegará a las salas de cine de la mano de Warner el próximo 20 de marzo, una fecha muy querida por el cineasta. Es ahí donde normalmente estrenaba sus filmes antes de acudir a Cannes. Habrá que esperar para saber si Amarga Navidad repite esa misma estrategia. Almodóvar rueda de nuevo en español tras su primera experiencia en inglés, La habitación de al lado, con la que ganó el León de Oro en Venecia.

La película cuenta la historia de Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. “Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad”, dice la sinopsis oficial.

Además, la historia de estos personajes se narrará paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, “entremezclando ficción y realidad”. “Porque Amarga Navidad desarrolla cómo la vida y la ficción están unidas de un modo indisoluble, incluso doloroso en ocasiones”, dicen del tema central de esta historia.