El Gobierno intimó a la AFA y a la Superliga para que expliquen sus balances

El Gobierno nacional intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre sus balances contables y financieros, en el marco de los avances de una investigación por presunto lavado de dinero.

A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), el Ministerio de Justicia solicitó que ambas entidades respondan a las observaciones realizadas sobre sus estados contables y presenten la documentación requerida, tal como se exige al conjunto de las personas jurídicas privadas registradas ante el organismo.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Justicia precisó que los balances cuestionados superan los 111 millones de dólares en el caso de la AFA y los 340 millones de dólares en el de la Superliga, cifras sobre las cuales se reclamaron aclaraciones formales.

Además, la IGJ intimará específicamente a la AFA a presentar documentación vinculada a gastos e inversiones relacionadas con actividades que no figuran en sus estatutos sociales, al recordar que se trata de una asociación civil sin fines de lucro.

“Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios”, sostuvo la Secretaría de Justicia, que conduce Sebastián Amerio, al reafirmar el compromiso del Gobierno con la igualdad ante la ley. En ese sentido, remarcó que tanto la AFA como la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se exigen a todas las asociaciones y fundaciones inscriptas ante la IGJ.

En la misma línea, el inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, ratificó que “nadie está por encima de la ley” y subrayó que la AFA “debe cumplir con los mismos estándares y obligaciones que el resto de las entidades alcanzadas por el control del organismo”.

Con información de la agencia NA