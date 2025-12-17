Incidentes en la marcha de jubilados frente al Congreso: golpes, tironeos y tensión con la Policía

Una nueva jornada de protesta de jubilados frente al Congreso Nacional terminó este miércoles con incidentes, empujones y forcejeos con las fuerzas de seguridad, mientras la Cámara de Diputados debatía el Presupuesto 2026.

Los hechos se registraron durante la tarde, cuando los manifestantes, que se movilizan todas las semanas en reclamo de mejoras en los haberes y contra el ajuste previsional, derribaron el vallado dispuesto en las inmediaciones del Palacio Legislativo y se enfrentaron a los empujones con efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería, apostados en el lugar para hacer cumplir el protocolo antipiquetes.

La escena estuvo marcada por momentos de fuerte tensión fuera del Congreso. Mientras los jubilados y organizaciones que los acompañaban avanzaban sobre las vallas, la Policía Federal arrojó agua con mangueras y utilizó un camión hidrante para obligar a los manifestantes a retroceder. En paralelo, Gendarmería avanzó sobre la protesta y rearmó el vallado, en un intento por despejar la zona y restablecer el cordón de seguridad.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la Policía Federal estuvo a cargo del operativo principal en las inmediaciones del Congreso, mientras que la Policía de la Ciudad se ubicó en un tercer anillo de seguridad.

La movilización coincidió con el tratamiento parlamentario del proyecto de Presupuesto 2026, uno de los ejes centrales del reclamo de los jubilados, que denuncian el deterioro del poder adquisitivo y exigen una recomposición de los haberes acorde a la inflación.

Hacia el final de la jornada, la situación tendía a normalizarse, aunque se mantenía un importante despliegue de fuerzas de seguridad en la zona y no se descartaban nuevas medidas de protesta en los próximos días.

Con información de la agencia NA