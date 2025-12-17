Bullrich y Mayans se cruzaron a los gritos en el debate por la reforma laboral: “Hacen lo que se les canta las pelotas”

“¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!”. El peronista José Mayans estalló en furia cuando el oficialismo encabezado por Patricia Bullrich logró conformar la comisión de Trabajo en el Senado y puso primera para abrir el debate por la reforma laboral de Javier Milei.

El jefe de la bancada de Unión por la Patria cuestionaba el armado de la comisión por cuestiones reglamentarias y criticaba la composición, ya que La Libertad Avanza tiene la mayoría, con aliados circunstanciales, de apurar el trámite para su dictamen. La estrategia de Bullrich es que la comisión, abierta este miércoles, cierre su trabajo el viernes, día en que intentará que se firme dictamen. Distintas fuentes parlamentarias coincidieron ante elDiarioAR que la intención del Gobierno es votar en el recinto el próximo viernes 26, luego de la Navidad.

El peronismo dijo públicamente desconocer la designación de Bullrich como titular de la comisión y Mariano Recalde la llamó “presidenta de facto”. Bullrich acordó con la UCR, el PRO y bloques provinciales tener mayoría en las comisiones.

Tras el escándalo parlamentario, Bullrich logró imponer su postura. Desde las 11 expone en un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El funcionario del ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello, deberá pasar por el interrogatorio de la oposición en el marco de la comisión.

No está previsto que expongan ni Pettovello ni el ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger, mentor de muchas de las flexibilizaciones que incluye el proyecto de ley de reforma laboral. Los libertarios abrieron el debate a diez invitados -quienes principalmente apoyan la iniciativa-, mientras la oposición aportaría un grupo de cinco voces en contra del texto.

Están en agenda para participar del debate las dos CTA, la Mesa de Enlace, la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa). Bullrich confirmó que habló con la CGT, pero desde la central obrera avisaron que no irían al Senado hasta después de la marcha en Plaza de Mayo de este jueves.

