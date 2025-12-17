Súper miércoles en el Congreso: reforma laboral, glaciares y Presupuesto 2026 concentran la ofensiva del oficialismo

El Congreso vivirá este miércoles una jornada de alta intensidad política, con tres frentes legislativos abiertos en paralelo y un mismo denominador común: el intento del oficialismo de acelerar definiciones clave antes de fin de año. Mientras el Senado pondrá en marcha el debate exprés de la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, la Cámara de Diputados se encamina a votar el Presupuesto 2026, con dictamen de mayoría ya asegurado por La Libertad Avanza y sus aliados.

La agenda comenzará temprano en la Cámara alta. Desde las 11 de la mañana quedará conformada la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que presidirá Patricia Bullrich, flamante jefa del bloque libertario y principal operadora del Gobierno para destrabar la reforma laboral. Apenas constituida, la comisión se reunirá en plenario con Presupuesto y Hacienda para iniciar el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con la intención de emitir dictamen en tiempo récord.

El cronograma fue definido este martes en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde el oficialismo acordó con los jefes de bloque avanzar con una dinámica acelerada: dos jornadas de debate, dictamen el viernes y una sesión prevista para el 26 de diciembre, una fecha inusual por la cercanía de las fiestas. Bullrich confirmó el plan y anticipó que buscarán una mayoría operativa con aliados del PRO, la UCR y bancadas provinciales para sostener el ritmo del tratamiento.

En paralelo, el Senado también activará este miércoles el debate por la reforma de la Ley de Glaciares. A las 12 se conformarán las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Minería, Energía y Combustibles, y Justicia y Asuntos Penales, que trabajarán en plenario sobre el proyecto impulsado por el Gobierno. La iniciativa propone modificar el marco de protección de glaciares y del ambiente periglacial, reforzando el rol de las provincias en la delimitación de las áreas protegidas y habilitando mayores márgenes para el desarrollo de actividades productivas, incluida la minería.

La discusión reavivó cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales, que recuerdan que la Ley de Glaciares fue aprobada tras un amplio consenso social y científico y que su constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema en 2019. Científicos advierten que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce y alertan sobre los riesgos de su degradación en un contexto de cambio climático.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el foco estará puesto desde las 14 en el recinto, donde el oficialismo buscará darle media sanción al Presupuesto 2026. La Libertad Avanza logró este martes dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con 28 firmas, gracias al acompañamiento del interbloque “Fuerza del Cambio” y de legisladores que responden a gobernadores dialoguistas. El despacho incluye modificaciones polémicas, como la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, vetadas por el presidente Javier Milei y luego insistidas por el Congreso.

La oposición cuestionó con dureza esos cambios y presentó dictámenes alternativos. Desde Unión por la Patria advirtieron que el proyecto consolida un esquema de ajuste sobre áreas sensibles como educación, ciencia y políticas sociales, mientras prioriza el pago de la deuda. El oficialismo, en cambio, defendió el equilibrio fiscal como eje central del presupuesto y lo presentó como una señal de previsibilidad hacia los mercados.

El despliegue legislativo del oficialismo se da en un clima de creciente tensión social. La CGT y otras centrales sindicales convocaron a una movilización para este jueves en rechazo a la reforma laboral, mientras organizaciones ambientales anticipan protestas por los cambios en la Ley de Glaciares. Aun así, el Gobierno apuesta a cerrar el año con avances legislativos de alto impacto, apoyado en alianzas parlamentarias y un cronograma que deja poco margen para dilaciones.

Si el plan se sostiene, el Congreso cerrará el año con definiciones clave en materia económica, laboral y ambiental, concentradas en apenas unos días y bajo una estrategia de velocidad que vuelve a poner al Parlamento en el centro de la escena política.

