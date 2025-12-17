Ucrania y la UE mueven ficha contrarreloj en una semana clave para el futuro de la guerra

Ante el alineamiento cada vez más visible entre Donald Trump y Vladímir Putin sobre el futuro de Ucrania, Kiev y Bruselas apuran sus últimas opciones para evitar que Volodímir Zelenski no tenga más remedio que firmar la capitulación ante Moscú.

El presidente ucraniano se reunió en los últimos días con líderes comunitarios y con los enviados estadounidenses. Además, este jueves se celebrará una cumbre europea clave para el futuro de Ucrania y el apoyo económico a Kiev. Los Veintisiete no lograron llegar a un acuerdo sobre los próximos pasos para sostener a Ucrania, pero el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró que la reunión no terminará hasta que se logre algún resultado. “La opción más creíble es el préstamo de reparación (a partir de los activos rusos inmovilizados) y en eso es en lo que estamos trabajando. Aún no estamos ahí y cada vez es más difícil, pero estamos haciendo el trabajo; todavía nos quedan algunos días”, señaló el lunes Kaja Kallas, alta representante de la UE.

El doble propósito de Trump

Ucrania no representa un interés vital para Estados Unidos, lo cual le permite a Donald Trump utilizar esa ficha del tablero geopolítico para cortejar a su homólogo ruso, para quien ese mismo país sí constituye un interés vital.

El propósito del mandatario estadounidense es doble. Por una parte, pretende atraer a Rusia a su órbita, con el sueño de separarla de China, ofreciéndole no solo un tratamiento de potencia global (eso fue lo que se escenificó en la cumbre de Alaska de agosto), sino atractivas oportunidades de cooperación en campos muy diversos. Por otra, muy ligada a la anterior, Trump y su clan familiar vislumbran una gran oportunidad para hacer negocios personales en una Rusia tan necesitada de mejoras en todos los órdenes.

Por eso el inquilino de la Casa Blanca se muestra crecientemente impaciente ante los obstáculos que están frenando la materialización de unos planes que pasan por la firma de algún tipo de acuerdo en Ucrania. Obstáculos derivados, en primera instancia, del empecinamiento de Zelenski en rechazar unas condiciones que no solo dejarían a su país fragmentado, sino en una situación de insostenible vulnerabilidad ante futuras embestidas rusas. Y hoy, consciente de que con sus propias fuerzas ya no puede llegar más lejos, esa posición se sostiene en su creencia de que la Unión Europea va a estar dispuesta a respaldar económica y militarmente a los ucranianos más allá de su nivel de implicación actual, ante el riesgo (bien real) de que Trump decida cerrar la canilla.

A Putin, en tanto, le basta con delegar en Trump la presión política sobre su enemigo, aparentar una actitud proclive al acuerdo (pero aferrado a sus términos maximalistas) y confiar en que, con el impulso paralelo de sus tropas, finalmente buena parte de Ucrania quede en sus manos, sin posibilidad de entrar en la OTAN y con su ejército capitidisminuido; todo ello antes de que el castigo derivado de las sanciones internacionales le obligue a rebajar sus exigencias.

En un último intento por romper el guion que Washington y Moscú quieren imponer cuanto antes, Kiev y Bruselas parecen decididos a mover ficha. Steve Witkoff, enviado de Trump, dijo que se logró “mucho progreso” en la primera jornada de negociaciones el domingo en Alemania. El mismo mensaje mandó el canciller alemán, Friedrich Merz, tras la última ronda de conversaciones, celebrada el lunes.

Zelenski envió a Trump una nueva propuesta que sirva de base para la negociación de un acuerdo. Hasta donde se conoce, lo más relevante es que, como cabía esperar, Kiev rechazó totalmente la pretensión rusa de hacerse con todo el Donbás, incluyendo la parte de Donetsk que las tropas rusas nunca lograron ocupar por la fuerza. Algo así sería inadmisible para los luchadores ucranianos que lograron hasta hoy frenar a los invasores; pero, además, equivaldría a dejar la capital ucraniana sin defensa, en la medida en que supondría desmantelar las principales líneas de contención que sirvieron precisamente para abortar el avance de Moscú. Lo que ofrece a cambio es un cese de hostilidades y empezar a negociar un acuerdo a partir de las actuales líneas del frente (lo que ya supone aceptar la ruptura del país).

Según distintas informaciones, Zelenski planteó la renuncia a sus intenciones de ingresar en la OTAN y después confirmó que EEUU ofreció garantías de seguridad inspiradas en el artículo 5 del tratado de la alianza atlántica por el que consideraría un ataque a Ucrania como una agresión contra su propio territorio, algo que Putin difícilmente va a aceptar.

La UE que lo que está en juego no es solo la suerte de Ucrania, sino también la de la propia Unión, todavía impactada por la publicación de la nueva estrategia nacional de seguridad estadounidense, en la que Europa aparece como objetivo a batir

Zelenski también planteó la posibilidad de celebrar elecciones con la condición de que Ucrania reciba previamente garantías de seguridad. Trata de ese modo de responder a las criticas deslegitimadoras de Trump y Putin, empeñados en calificarlo como un dirigente ilegítimo que apuesta por continuar la guerra con tal de no perder el poder, como si no estuviese claro que es la propia ley marcial de 2022 la que impide la convocatoria electoral, y como si las encuestas no mostraran el apoyo mayoritario de los ucranianos a su retraso hasta que no termine la guerra. En todo caso, es prácticamente imposible que Kiev reciba unas garantías de seguridad que le resulten satisfactorias, por lo que es muy improbable que tales elecciones puedan tener lugar aunque Zelenski encuentre alguna vía legal para convocarlas.

La pelota, en el Consejo Europeo

Por su parte, la UE fijó el Consejo Europeo del próximo día 18 como el momento decisivo en el que debe quedar claro hasta dónde pueden y quieren llegar los Veintisiete en su apoyo a Kiev. Saben que lo que está en juego no es solo la suerte de Ucrania, sino también la de la propia Unión, todavía impactada por la publicación de la nueva estrategia nacional de seguridad estadounidense, en la que Europa aparece como objetivo a batir. En algunos casos el problema principal es la falta de capacidad; como por ejemplo en el terreno militar, en el que las industrias de defensa de los Veintisiete no están (ni estarán a medio plazo) en condiciones de cubrir las necesidades de las fuerzas armadas ucranianas si Washington se atreve finalmente a suspender su apoyo. Y menos aún en el terreno de la inteligencia que necesita Kiev para neutralizar la amenaza rusa.

Pero, en otros, como en el terreno económico, es más bien una cuestión de voluntad política. Especial relevancia cobra en este sentido lo que vaya a ocurrir finalmente con los activos rusos. La UE acordó el pasado viernes congelar de manera indefinida estos activos, que equivalen a unos 210.000 millones de euros (la mayor parte en manos de la sociedad financiera belga Euroclear). Hasta ahora se necesitaba la actualización semestral por unanimidad de los Veintisiete. El siguiente paso es emplearlos para financiar a Ucrania. De momento, no se logró vencer la resistencia del Gobierno belga, que demanda un compromiso mancomunado por si en el futuro hay que responder a reclamaciones judiciales promovidas por Moscú.

El Consejo Europeo tiene la palabra.