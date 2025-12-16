Kast visitó a Milei y busca llevarse a un funcionario de Caputo como su ministro de Economía en Chile

El presidente Javier Milei recibió este mediodía al reciente electo mandatario de Chile, José Antonio Kast, en Casa Rosada en cumplimiento de su promesa de campaña para aceitar el vínculo entre ambas naciones. En ese marco, trascendió que Kast quiere llevarse para su gabinete al viceministro de Luis Caputo, José Luis Daza, de origen chileno.

De hecho, el ministro de Economía reconoció este martes que existe la propuesta y lanzó en el streaming La Casa: “Espero que se quede con nosotros”. Kast lo quiere a Daza como su ministro de Economía.

Al término del encuentro, Kast se acercó a la reja que separa el Palacio de Gobierno y la Plaza de Mayo y enfatizó: “Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación”.

Milei felicitó al candidato del Partido Republicano por el contundente triunfo por sobre la oficialista Jeannett Jara en la segunda vuelta electoral y le deseó éxitos en su gestión. “Qué triunfazo. Felicitaciones, fue glorioso”, sintetizó el mandatario cuando lo saludó.

“Un ejemplo”, respondió el chileno, quien elogió además “la defensa ferrea” que profesa Karina Milei al jefe de Estado. Dentro del despacho de Milei, señaló a la motosierra que adorna la mesa principal.

A través de un breve comunicado, en Balcarce 50 remarcaron: “La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”.

Asimismo, el libertario confirmó la participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo.

Durante la primera reunión participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. “Felicitaciones, una alegría muy grande”, se la escucha plantear a la menor de los Milei.

En el primer encuentro, ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta cuando Kast asuma la Presidencia y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía.

“Con este objetivo, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países”, develaron desde la administración libertaria en un comunicado de prensa.

Por su parte, señalaron que los principios rectores que “guiarán” la nueva etapa en el vínculo bilateral serán “la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región”.

Tras la bilateral, Kast se retiró rumbo al Hotel Intercontinental a cumplir con el segundo tramo de la agenda que consiste en un almuerzo con empresarios argentinos y una reunión con el embajador chileno José Antonio Viera-Gallo.

Con información de la agencia NA