Reforma laboral exprés: Bullrich acuerda con Villarruel acelerar el armado de una comisión clave

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich volvieron a verse las caras este martes en una reunión de Labor Parlamentario en el que la vice buscó ordenar la agenda del Senado para las sesiones extraordinarias. La flamante jefa del bloque libertario pidió acelerar el trámite para la conformación de una comisión clave donde será discutida la reforma laboral del Gobierno.

El acuerdo sería que las comisiones se conformarían desde este miércoles a las 9, según supo elDiarioAR de fuentes parlamentaras. La que más le importa a Bullrich es la comisión de Trabajo y Previsión Social, que presidirá ella misma, y que será la que gestione el debate por la reforma laboral.

Conformada la comisión, Bullrich quiere darle un trámite exprés al asunto. Planea dictaminar la iniciativa el próximo jueves y llevarlo al recinto el lunes para darle la media sanción de la ley a los Milei como regalo de Navidad. El escollo es que la CGT marchará este mismo jueves en Plaza de Mayo y el peronismo buscará convocar a expertos al debate.

“Mañana empezará la constitución de las comisiones y los plenarios”, confirmó una voz autoridazada del Senado este mediodía, tras al cumbre en el despacho de Villarruel. Es la noticia que esperaba Bullrich, la encargada del Gobierno de liberar el camino para la media sanción en la Cámara alta de la reforma.

Además de Bullrich y Villarruel participaron los jefes de los otros bloques, como el peronista José Mayans (Formosa) y el radical Eduardo Vischi (Corrientes). Mayans busca obstaculizar el debate rápido que quiere el oficialismo, mientras el radicalismo sería una pieza clave en la mayoría que pretende construir la ex ministra de Seguridad.

elDiarioAR anticipó que Bullrich imagina tener unos 40 votos a favor, entre la veintena de libertarios y los aliados del PRO, UCR y bancas de gobernadores dialoguistas. Pero la presión callejera y las jugadas palaciegas pueden empantanar la estrategia de la senadora violeta.

La intención del Gobierno es que no haya prácticamente debate: consideran que la reforma ya se cocinó en el ámbito del Consejo de Mayo, donde estuvo la senadora radical Carolina Losada (Santa Fe).

Anoche Bullrich sostuvo que desde su bancada, más los aliados, tienen “la decisión” de lograr sancionar la reforma laboral “antes de fin de año”, aunque luego del Senado tendrá que ser discutida en Diputados. “Tengo la decisión de llevar adelante esta ley, y con todo el bloque de la LLA estamos hablando con otras bancadas. Los kirchneristas ya dijeron que no, así que no tenemos mucho que hablar con ellos, pero si con otros”, reveló Bullrich.

Según su mirada, la reforma laboral no necesita discusión parlamentaria porque se trata de “una ley que se ha discutido mucho”. “Ya hace 20 años que hablamos de leyes que hay que cambiar, y en este caso el sistema laboral ha cambiado en el mundo y tiene que cambiar también en la Argentina”, subrayó en declaraciones televisivas.

