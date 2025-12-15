Presupuesto: Benegas Lynch fue ratificado al frente de la comisión y el oficialismo acelera el debate

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados ratificó este lunes al diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto “Bertie” Benegas Lynch como presidente del cuerpo, en un movimiento que le permite al oficialismo avanzar con un tratamiento acelerado del proyecto de ley de Presupuesto 2026.

La comisión volverá a reunirse este martes al mediodía con el objetivo de emitir dictamen y dejar el texto en condiciones de ser tratado y eventualmente aprobado en el recinto en los próximos días.

La Libertad Avanza cuenta con 20 diputados propios dentro de la comisión, que tiene 49 integrantes. Sin embargo, al sumar el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca, el oficialismo alcanza 28 firmas, número suficiente para garantizar un dictamen de mayoría sin sobresaltos.

Del lado de la oposición, Unión por la Patria reúne 18 integrantes en la comisión, mientras que la alianza Unidos -que nuclea a Provincias Unidas y otros dos bloques- aún no definió a sus tres representantes. La indefinición responde a una protesta por la representación asignada por el oficialismo en una de las comisiones más estratégicas del Congreso.

Con este escenario, el Gobierno apuesta a un debate exprés para cumplir con el objetivo de sancionar el Presupuesto 2026 antes de fin de año, en un contexto de fuerte discusión política y con una oposición que cuestiona tanto los tiempos como la distribución de poder dentro del cuerpo parlamentario.

Con información de la agencia NA