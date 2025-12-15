Milei privatiza Tecnópolis: el Gobierno lanzó la licitación para entregar la gestión del predio por 25 años

El Gobierno lanzó este lunes la licitación pública para concesionar el predio de Tecnópolis, ubicado en Villa Martelli, en el partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, con un contrato de hasta 25 años de duración (300 meses), prorrogables por un año más. La convocatoria fue publicada tras un anuncio el domingo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X, donde adelantó que el predio pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada.

La licitación será gestionada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que posee el terreno, y forma parte de una estrategia libertaria para reducir la carga fiscal del Estado y promover la participación del sector privado en la operación de activos públicos considerados por Javier Milei como deficitarios.

Según el texto oficial, Tecnópolis —pensado como un centro de ciencia, tecnología, cultura y actividades recreativas— presentaba una “situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado”, con una deuda acumulada que superarían los $4.800 millones y faltantes de equipamiento por más de $554 millones, parte de los cuales están bajo denuncia judicial.

Bajo la nueva administración, el predio redujo su plantilla de personal en más del 30 %, y el Ejecutivo sostiene que ese esquema público-privado ya permitió al Estado dejar de gastar e iniciar un camino de recaudación: cerca de $600 millones en 2024 y $2.429 millones en 2025, con proyección de llegar a casi $2.750 millones al cierre del año.

El pliego de la licitación establece que el concesionario seleccionado deberá asumir la administración del predio a partir del 1 de julio de 2026, y que deberá mantener los acuerdos de programación público-privados ya comprometidos para el resto del año 2026. Asimismo, se prevé que el uso del terreno continúe orientado a actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres, deportes no competitivos, integración comunitaria y propuestas educativas, aunque bajo una administración privada con inversiones propias.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones para la concesión, y se exigió un seguro contra incendios por $60.000 millones, como parte de las garantías para proteger el patrimonio estatal. El proceso de presentación de ofertas y adjudicación se realizará íntegramente de manera electrónica a través del sistema COMPR.AR, que se utiliza para otros concursos públicos.

Inaugurado en 2011 durante la presidencia de Cristina Kirchner como una muestra de ciencia, tecnología y cultura de acceso gratuito, Tecnópolis tuvo periodos de gran afluencia y momentos de menor actividad con diferentes administraciones. Desde su creación, fue escenario de exposiciones interactivas, conciertos y actividades educativas. Con la llegada del actual Gobierno de Javier Milei, el espacio continuó funcionando, pero bajo un enfoque de ajuste presupuestario y revisión de su esquema de gestión.

El anuncio oficial fue respaldado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien en redes sociales expresó su apoyo a la medida. Desde el Ejecutivo sostienen que este paso es coherente con un modelo que busca un “Estado más eficiente”, que deje de financiar estructuras deficitarias al tiempo que fomenta la inversión privada para mejorar la oferta cultural y recreativa sin perder la preservación del uso público del predio.

MC