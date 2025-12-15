Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la CONMEBOL por el supuesto desmanejo en la AFA

Patricia Bullrich aceleró la ofensiva del Gobierno contra Claudio Tapia en la AFA y su presunto socio Pablo Toviggino. Presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la CONMEBOL para “investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, según expresó en sus redes sociales.

La senadora de La Libertad Avanza expuso la jugada oficial tras el allanamiento judicial de una mansión en Pilar que estaría vinculada al “Chiqui” Tapia en la causa que investiga presunto lavado de activos. Los investigadores encontraron en la estancia de 10 hectáreas –con hasta un helipuerto– un total de 54 rodados: 45 autos de lujo o colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings. La investigación principal es contra la empresa Sur Finanzas, propiedad de Toviggino, vinculada fuertemente con el titular de la AFA.

“A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?”, apuntó la senadora y ex ministra de Seguridad.

Bullrich entiende que Tapia y Toviggino estarían involucrados en una serie de hechos irregulares como el “presunto uso de sociedades interpuestas”, “adquisición de bienes de altísimo valor mediante sociedades vinculadas al entorno dirigencial”, “contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas”, “incremento patrimonial abrupto e incompatible”, la “investigación paralela sobre Sur Finanzas y la AFA” y “otras investigaciones administrativas y fiscales contra la AFA”.

El allanamiento del viernes pasado en una finca en Villa Rosa fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas. El predio está registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte (investigados por sospechas de ser supuestos testaferros del presidente de la AFA y el tesorero Pablo Toviggino). La diligencia judicial fue dispuesta como medida de prueba para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la AFA.

Bullrich acusa a Tapia y Toviggino de haber cometido “presuntas violaciones al Código de Ética de la CONMEBOL”. “En particular en lo relativo a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro”, cita el documento.

En la investigación que Bullrich utiliza para citar a Tapia y Toviggino se consideran, a su vez, circunstancias que “comprometen seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro”.

Dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la Conmebol, y que se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que trascienden el ámbito estrictamente local, se verifica una afectación directa a la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano, lo que justifica la intervención del Tribunal de Ética como órgano garante de dichos valores“, completa la denuncia y añade: ”Por todo ello, el Tribunal de Ética resulta plenamente competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas“.

