Día del Camionero: ¿Por qué es celebrado el 15 de diciembre?

Este lunes 15 de diciembre se celebra en todo el país el Día del Camionero, una jornada dedicada a destacar la labor de los trabajadores del transporte de cargas, un sector estratégico para el funcionamiento de la economía argentina. Desde alimentos y medicamentos hasta insumos industriales, el camión sigue siendo el principal medio de traslado de mercaderías entre regiones.

La fecha recuerda la creación, en 1967, de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, antecedente del actual sindicato que nuclea a los choferes y trabajadores del sector. Con el paso del tiempo, el gremio se consolidó como uno de los más relevantes del país, tanto por su capacidad de organización como por el impacto directo de su actividad en la vida cotidiana.

Un trabajo esencial y de alta exigencia

La tarea del camionero implica largas jornadas, extensos recorridos y condiciones laborales que muchas veces se desarrollan lejos del hogar. A pesar de los avances tecnológicos y logísticos, el transporte por carretera continúa siendo insustituible para conectar zonas productivas con centros de consumo.

En un contexto marcado por la inflación, el aumento de los costos operativos y el deterioro de la infraestructura vial, el sector enfrenta desafíos constantes. Sin embargo, su funcionamiento resulta clave para evitar desabastecimientos y sostener la actividad económica.

El Día del Camionero se presenta así como una oportunidad para visibilizar un oficio esencial, reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes recorren las rutas del país y poner en agenda las condiciones en las que se desarrolla una actividad central para la Argentina.