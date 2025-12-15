Atacaron la sede del sindicato de uno de los jefes de la CGT, a días de la marcha a Plaza de Mayo

La sede del Sindicato del Vidrio fue atacada y vandalizada en un episodio que desde el gremio y el movimiento sindical calificaron como un hecho grave, con “tintes mafiosos” y un claro mensaje de intimidación política. El ataque tuvo como blanco a la organización que conduce Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, y se produjo a pocos días de la movilización convocada por la central obrera para el 18, con una marcha a Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Javier Milei.

Según denunciaron desde el gremio, desconocidos ingresaron al edificio y provocaron destrozos significativos. Ocurrió en la madrugada de este domingo, alrededor de la 1.30 am, en la sede central de SEIVARA ubicada en Avenida Garay 371. Las imágenes difundidas muestran daños en oficinas y sectores internos del sindicato, lo que reforzó la hipótesis de un ataque deliberado y no de un hecho aislado o vandálico.

El propio Jerónimo repudió lo ocurrido y vinculó el ataque con el clima político y social actual. Aseguró que el episodio “lejos de amedrentar” fortalece la decisión de continuar con el plan de lucha y ratificó la movilización del 18, así como el proyecto sindical de defensa de los derechos laborales frente al ajuste. Desde el gremio remarcaron que no se trata solo de un ataque a una sede sindical, sino de un mensaje dirigido al conjunto del movimiento obrero organizado.

“Este episodio fortalece la convicción de seguir adelante con el plan de lucha, la movilización del 18 y el proyecto de defensa de los derechos de los trabajadores”, declaró Jerónimo, según consignó Infogremiales.

Desde distintos sectores sindicales y políticos también se multiplicaron las expresiones de repudio. En ese marco, el ataque fue caracterizado como un “atentado fascista” y como parte de una escalada de violencia contra organizaciones gremiales, en un contexto de creciente conflictividad social por las reformas impulsadas por el Gobierno y el endurecimiento del discurso oficial contra sindicatos y dirigentes.

“No nos van a amedrentar”, apuntóp la CGT. “Estos actos de intimidación se producen en el marco del avance del gobierno nacional sobre los derechos laborales y a días de la marcha convocada por la Central General de los Trabajadores”, denunció en un comunicado el PJ bonaerense.

El hecho suma tensión a la previa de la marcha a Plaza de Mayo, que la CGT plantea como una demostración de fuerza frente al rumbo económico y laboral del Ejecutivo. El Gobierno busca apurar el debate parlamentario para que el Senado le dé media sanción al proyecto de reforma laboral entre Navidad y Año Nuevo.

MC