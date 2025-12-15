Kicillof, la izquierda, jubilados y organismos de DDHH se suman a la marcha de la CGT en Plaza de Mayo

La protesta de la CGT y las dos CTA el jueves próximo en la plaza de Mayo gana volumen contra el gobierno de Javier Milei. Al acto convocado por la central obrera para rechazar la reforma laboral libertaria se sumaron en la última hora desde el gobernador Axel Kicillof a la izquierda, pasando por las agrupaciones de jubilados que suelen movilizarse los miércoles y los organismos de derechos humanos.

El mandatario bonaernese afirmó este lunes que el proyecto de reforma laboral está “diseñado para empeorar la situación de la Argentina” y expresó que el nombre de “modernización laboral” nunca estuvo “peor puesto”: consideró que es un retroceso en materia de derechos a “la Asamblea del año XIII”.

En declaraciones radiales Kicillof adelantó que va a “acompañar” la movilización convocada por la CGT. El acto tiene el objetivo de ponerle un límite al Gobierno, que busca acelerar la iniciativa en las actuales sesiones extraordinarias del Congreso.

Tras Kicillof se sumo de otras adhesiones a la marcha que tendrá como epicentro la Plaza de Mayo. La izquierda también se movilizará, aunque hará un acto propio. Marchará desde las 15 desde Avenida de Mayo y 9 de Julio en un polo independiente a la concentración convocada por las centrales sindicales. Exigirá un paro nacional y plan de lucha permanente, instancias que aún no están sobre la mesa de la CGT.

La izquierda, cuerpos de delegados, comisiones internas, centros de estudiantes, organizaciones sociales y de derechos humanos quieren que la CGT convoque a un paro nacional activo el día que se trate la reforma laboral en el Senado (que podría ser entre Navidad y Año Nuevo).

También desde las agrupaciones de jubilados llamaron a profundizar las acciones callejeras. “Convocamos a todos los sectores sociales y políticos a enfrentar este ataque y a los dirigentes sindicales a ponerse del lado de los trabajadores ocupados y desocupados, con democracia obrera y participación directa, para frenar esta ofensiva”, expresaron desde ATEJ, una de las banderas que suele movilizarse los miércoles.

Lo mismo hacen organismos de DDHH llaman a la movilización. “Marchamos en defensa de los derechos laborales”, invitaron desde H.I.J.O.S.

La protesta del jueves se definió la semana pasada cuando el Gobierno oficializó su proyecto de reforma laboral. La CGT logró que el oficialismo quite del articulado iniciativas que jaqueaba las cuotas solidarias, aunque se mantuvieron otros que limitan esos aportes. Los sindicatos rechazan la iniciativa en general porque la consideran “regresiva” y que quita derechos colectivos e individual.

