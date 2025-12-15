Ritual Criollo, un festival que traza un mapa diverso del folklore actual

El Festival Ritual Criollo propone trasladar al formato de festival la bohemia, la intimidad y la emoción de las tradicionales guitarreadas argentinas. Luego de un año de presentaciones en el bar notable Los Galgos, el ciclo da un paso más y convoca a muchos de los artistas que lo integraron a lo largo del año para una jornada especial pensada como celebración colectiva de la música popular.

La primera edición reunirá a Juan Falú, Manu Sija, Victoria Birchner, Mora Martínez, Rudi Flores, el Dúo Bote (integrado por Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesoriere), Silvia Iriondo, Nadia Szachniuk, Seva Castro, Julia Moscardini, Florencia Bernales, Claudio Sosa y Mariano Loiácono. La cita será el martes 16 de diciembre, desde las 21, en Galpón B (Cochabamba 2536), un espacio cooperativo clave del circuito independiente porteño.

La filosofía del festival retoma el espíritu que dio origen al ciclo: compartir una experiencia viva, espontánea y comunitaria, donde la música se transforma en ritual y en viaje hacia las raíces. Lejos de los formatos rígidos de concierto, Ritual Criollo propone un encuentro atravesado por la cercanía, el intercambio y la emoción compartida, con la guitarra y el canto como ejes centrales.

La grilla traza un mapa diverso del folklore actual. Confluyen voces emergentes, músicos de raíz, intérpretes del Litoral y del Norte argentino, y referentes del género popular que dialogan desde distintas trayectorias y regiones. El resultado es una postal de la escena folklórica contemporánea, atravesada por la tradición pero abierta a nuevas sensibilidades y modos de decir.

La elección de Galpón B no es casual. Su ambiente relajado, con mesas al estilo café concert, patio y espacios de circulación, favorece ese juego de ida y vuelta entre artistas y público que es marca registrada de Ritual Criollo. El festival se extenderá hasta la medianoche y permitirá transitar la noche sin apuros, como en una guitarreada que se estira entre canciones y encuentros.

Ritual Criollo fue ideado por los periodistas Claudia Regina Martínez y Gabriel Plaza con el objetivo de visibilizar la escena independiente del folklore en Buenos Aires y, al mismo tiempo, generar un refugio musical que recupere la atmósfera mítica de las guitarreadas que se viven en distintas regiones del país. Un patrimonio vivo de la música popular argentina donde la emoción, la poesía, el canto y la guitarra se encuentran en comunidad.

En ese sentido, el festival funciona como un puente entre esas raíces y el público urbano. Reúne artistas que respetan y renuevan el folklore desde la autenticidad, sin artificios, con honestidad, compromiso y sensibilidad, y propone un formato alternativo de encuentro, íntimo y participativo, donde la música circula libre y el público se vuelve parte del ritual.

Galpón B acompañará la experiencia con comida y bebida, sumando calidez a una noche pensada para recrear el espíritu del fogón en plena ciudad. Las entradas son generales y sin numerar, por lo que se recomienda llegar temprano para elegir un buen lugar y disponerse a disfrutar de una celebración que invita a escuchar, compartir y dejarse llevar por la música.

Las entradas se adquieren por Passline