Criar y mantener a un hijo cuesta más de medio millón de pesos al mes

En noviembre, una familia necesitó hasta $571.106 por mes para cubrir los gastos de crianza de un solo hijo o hija de entre 6 y 12 años, según el último informe del Indec. El valor incluye tanto el costo de bienes y servicios esenciales como el del tiempo de cuidado, un componente que visibiliza el trabajo no remunerado o mal remunerado que recae, en su mayoría, sobre las mujeres.

La cifra más baja corresponde al tramo de menores de un año: $450.355. En el medio se ubican los grupos de 1 a 3 años ($535.823) y de 4 a 5 años ($454.165). En todos los casos, más de la mitad del monto total responde al valor del tiempo de cuidado.

El informe elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida del Indec retoma una metodología diseñada por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, junto con UNICEF, que permite cuantificar mensualmente el gasto necesario para la crianza, tomando en cuenta las distintas etapas de la infancia y las características escolares y de cuidado asociadas.

“El componente más costoso no es el alimento ni la ropa, sino el tiempo humano que implica criar”, explicó una economista del equipo técnico, en referencia al costo del cuidado. Este se calcula en función de las horas estimadas necesarias para cada tramo etario y se valoriza según la remuneración del personal de casas particulares, categoría “asistencia y cuidado de personas”.

Por ejemplo, criar a un niño menor de un año demanda 147 horas mensuales, con un costo estimado de $307.939. En el caso del grupo de 1 a 3 años, se estiman 168 horas por mes y un costo de $351.930.

A la par, el valor de los bienes y servicios se calcula en base a la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires, aplicada a cada rango de edad mediante coeficientes de adulto equivalente. En noviembre, este valor fue de $142.416 para menores de 1 año, y llegó a $290.537 para niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Sin actualización de ingresos proporcionales

A pesar del aumento sostenido de estos costos —en el caso del grupo de 6 a 12 años, la canasta subió más de $22.000 entre septiembre y noviembre—, no se registró una actualización equivalente en programas estatales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en diciembre fue de apenas $33.000 por niño, cubriendo solo el 5,7% del valor de la canasta más cara.

Tampoco se adecuaron proporcionalmente los salarios reales ni los montos deducibles del Impuesto a las Ganancias por hijo o hija a cargo. El desfasaje creciente entre ingresos y costos de crianza expone a muchas familias trabajadoras a la precariedad o el endeudamiento para sostener derechos básicos de sus hijos e hijas.

El estudio también advierte que, en hogares con más de un niño, niña o adolescente, el tiempo de cuidado requerido no se suma linealmente, sino que se estima en función del integrante que más horas demande, lo que acentúa el impacto sobre los hogares monomarentales o con múltiples menores a cargo.

A través de esta valorización, el Indec pone en evidencia una dimensión estructural del trabajo reproductivo: criar implica tiempo, dedicación y dinero, que el mercado no remunera y que el Estado compensa de manera muy insuficiente. En un contexto de alta inflación y recortes en políticas de cuidado, este informe aporta una medición clave para la discusión sobre justicia social, redistribución y corresponsabilidad estatal.

El enfoque metodológico que sustenta el informe parte de la premisa clara de que criar no es un gasto individual, sino una inversión colectiva. Sin embargo, el costo recae casi por completo en las familias. Los expertos señalan que este insumo estadístico debe tener su correlato en la acción política, es decir revisar las condiciones materiales del cuidado en la Argentina y el lugar que ocupa —o no— en la estructura económica.

JJD