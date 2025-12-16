La Libertad Avanza convocó a sesión este miércoles para tratar el Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial para el miércoles a las 14, a pedido del bloque de La Libertad Avanza (LLA), con el objetivo de tratar el proyecto de Presupuesto 2026. El oficialismo apunta a aprobar la iniciativa en la madrugada del jueves y enviarla de inmediato al Senado, para lograr su sanción antes de fin de año.

El pedido fue realizado por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, tras una ronda de reuniones entre funcionarios nacionales y diputados dialoguistas. De esos encuentros participaron el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Además del Presupuesto, el temario incluye los proyectos de Inocencia Fiscal y un paquete orientado a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad monetaria.

Primer presupuesto de la era Milei

Se trata del primer presupuesto elaborado por el gobierno de Javier Milei que llega al Congreso, luego de que la administración nacional funcionara con la ley sancionada en 2022, prorrogada en dos oportunidades.

Con el nuevo mapa legislativo, donde LLA es la primera minoría con 95 diputados, el oficialismo considera que tiene mayores posibilidades de aprobar la ley. Para alcanzar la mayoría necesaria, prevé el respaldo de 34 legisladores del interbloque PRO-UCR-MID, Innovación Federal y bloques provinciales de Catamarca y Tucumán.

Si Diputados avanza esta semana, el debate en el Senado quedaría previsto para los días 29 o 30 de diciembre.

Proyecciones fiscales y eje del debate

El proyecto prevé un crecimiento del 5% del PBI y una inflación anual del 10,4%, con un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que implica un superávit del 1,5% del PBI, estimado en 2,7 billones de pesos.

Según el texto, el 85% de los recursos se destinará a gastos sociales, que incluyen salud, educación, jubilaciones, discapacidad y programas sociales. Estos rubros, junto con los reclamos de los gobernadores por mayores partidas de coparticipación, impuesto a los combustibles y ATN, concentrarán buena parte del debate parlamentario.

El esquema de gastos contempla 8 billones para la Administración Gubernamental, 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales y 14 billones para el servicio de la deuda pública.

Con información de NA

LN