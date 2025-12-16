El Gobierno dictaminó el Presupuesto 2026 y sumó la derogación de la emergencia universitaria y en discapacidad

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, arrancó este mediodía con el tratamiento de la Ley de Presupuesto y rápidamente el oficialismo logró la firma del dictamen de mayoría con el objetivo de lograr la media sanción de la iniciativa en la sesión especial convocada para mañana.

La veintena de integrantes de La Libertad Avanza y sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría, mientras que los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un despacho propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas del interbloque Unidos.

La novedad de última hora es que el Gobierno corrigió su propio proyecto para derogar las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico, dos normas que fueron votadas e insistidas con más de dos tercios de los votos por ambas cámaras del Congreso luego de que el presidente Javier Milei las vetara.

El texto libertario incorporó el art. 75, que impone derogar las leyes de emergencia en discapacidad y universitaria “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, reza el artículo: la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió por el aumento otorgado a discresión a los trabajadores.

El oficialismo parte de una ventaja numérica para la media sanción: los votos para aprobar el Presupuesto 2026 estarían garantizados tanto en Diputados como en el Senado por el diálogo con gobernadores afines. Pero el apoyo no es automático ni homogéneo.

Las negociaciones se desarrollan de manera individual, sin coordinación entre los mandatarios provinciales, una dinámica que la Casa Rosada alienta para evitar un frente común de reclamos. Cada mandatario plantea exigencias propias, aun cuando, por ahora, la mayoría admite que las respuestas concretas escasean.

Los principales ejes del Presupuesto 2026

Ajuste sostenido en áreas sociales : el proyecto consolida un recorte acumulado del 15,9% real del gasto social entre 2023 y 2026, mientras el equilibrio fiscal sigue siendo el principal argumento del Gobierno de Javier Milei.

: el proyecto consolida un recorte acumulado del 15,9% real del gasto social entre 2023 y 2026, mientras el equilibrio fiscal sigue siendo el principal argumento del Gobierno de Javier Milei. Golpe a la Asignación Universal por Hijo (AUH) : el Presupuesto desengancha la actualización automática de la AUH. Si la inflación supera la pauta oficial, la prestación se licuará, en un contexto en el que la pobreza infantil supera el 60%.

: el Presupuesto desengancha la actualización automática de la AUH. Si la inflación supera la pauta oficial, la prestación se licuará, en un contexto en el que la pobreza infantil supera el 60%. Recorte histórico en ciencia y tecnología : la función Ciencia y Técnica cae 7,2% en términos reales en 2026, luego de desplomes del 30,2% en 2024 y del 23% en 2025. En tres años, el sistema científico perdió cerca de la mitad de su financiamiento. El CONICET, la CONAE, el INTI y la CNEA figuran entre los organismos más afectados.

: la función Ciencia y Técnica cae 7,2% en términos reales en 2026, luego de desplomes del 30,2% en 2024 y del 23% en 2025. En tres años, el sistema científico perdió cerca de la mitad de su financiamiento. El CONICET, la CONAE, el INTI y la CNEA figuran entre los organismos más afectados. Educación y universidades bajo ajuste : el presupuesto universitario permanece prácticamente congelado y acumula una caída real superior al 30% desde 2023. La educación pasa de representar el 1,25% del PBI a apenas el 0,6%. Se consolida la eliminación del FONID, el recorte de becas y el deterioro salarial docente.

: el presupuesto universitario permanece prácticamente congelado y acumula una caída real superior al 30% desde 2023. La educación pasa de representar el 1,25% del PBI a apenas el 0,6%. Se consolida la eliminación del FONID, el recorte de becas y el deterioro salarial docente. Desfinanciamiento de políticas de niñez y género : el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia sufre un recorte del 85%, mientras que las partidas de Educación Sexual Integral representan solo el 2% de lo destinado en 2023. El Programa Acompañar y la Línea 144 prácticamente desaparecen.

: el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia sufre un recorte del 85%, mientras que las partidas de Educación Sexual Integral representan solo el 2% de lo destinado en 2023. El Programa Acompañar y la Línea 144 prácticamente desaparecen. Cajas previsionales provinciales, sin solución estructural : el Presupuesto no garantiza un flujo mensual estable para las 13 cajas no transferidas, pese a que Nación incumple leyes vigentes. Los acuerdos se negocian caso por caso y postergan la discusión por la deuda acumulada.

: el Presupuesto no garantiza un flujo mensual estable para las 13 cajas no transferidas, pese a que Nación incumple leyes vigentes. Los acuerdos se negocian caso por caso y postergan la discusión por la deuda acumulada. Obra pública en mínimos históricos : aunque la inversión pública sube un 35% respecto de 2025, sigue 76% por debajo de 2023, con convenios federales que en muchos casos continúan sin ejecución efectiva.

: aunque la inversión pública sube un 35% respecto de 2025, sigue 76% por debajo de 2023, con convenios federales que en muchos casos continúan sin ejecución efectiva. Defensa, Seguridad y deuda, con menor recorte relativo: estos rubros caen menos que el gasto social y siguen concentrando una porción relevante del presupuesto, junto con el pago de servicios de deuda.

