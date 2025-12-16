Pese a las advertencias ambientales, Tierra del Fuego habilitó la salmonicultura

La aprobación de la ley que habilita el desarrollo de la salmonicultura en Tierra del Fuego vuelve a encender un debate de alto voltaje político y ambiental en la provincia más austral del mundo.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Gustavo Melella y sancionada por la Legislatura, introduce cambios sustanciales respecto del marco normativo vigente hasta ahora, que establecía una prohibición estricta, desde 2021, de la cría de salmones en jaulas marinas, especialmente en el Canal de Beagle.

El nuevo esquema legal permite avanzar con proyectos de salmonicultura fuera de esa zona sensible y abre la posibilidad de desarrollar la actividad en distintos ámbitos, como mar abierto y sistemas continentales, bajo un régimen que el Ejecutivo promete reglamentar con controles ambientales y supervisión estatal.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la medida apunta a diversificar la matriz productiva fueguina, atraer inversiones y generar empleo en una provincia con fuertes limitaciones estructurales.

Según estimaciones oficiales, la actividad podría alcanzar en los próximos años niveles de producción cercanos a las 100.000 toneladas anuales, con una participación mayoritaria del salmón, además de la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos y una inversión acumulada de varios cientos de millones de dólares. Esos números fueron presentados por el gobierno provincial como uno de los principales argumentos para justificar el cambio de rumbo.

Sin embargo, la sanción de la ley reavivó la resistencia de organizaciones ambientalistas, científicos, comunidades originarias y sectores vinculados al turismo y la pesca artesanal. Estos actores vienen adviertiendo que la experiencia internacional demuestra que la salmonicultura industrial conlleva riesgos ambientales significativos, como la contaminación de las aguas, la propagación de enfermedades, el uso intensivo de antibióticos y la introducción de especies exóticas en ecosistemas frágiles.

Las críticas no se limitan al contenido de la norma, sino también al proceso legislativo. Referentes ambientales cuestionaron la velocidad con la que avanzó el tratamiento parlamentario y señalaron la falta de instancias amplias de participación ciudadana en una discusión que consideran estratégica para el futuro ambiental de la provincia. También pusieron en duda la capacidad real del Estado para fiscalizar una actividad compleja y de gran escala.

Desde organizaciones como Greenpeace calificaron que la modificación del marco legal como un retroceso en materia de protección ambiental y alertaron que Tierra del Fuego podría repetir conflictos ya observados en otras regiones del mundo donde la industria salmonera dejó impactos negativos difíciles de revertir.

Tierra del Fuego era el único lugar en el mundo donde se prohibía la actividad

En junio de 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobaba por unanimidad una ley que prohibía la cría de salmones en aguas marinas y lagos de la provincia, convirtiéndose, así, en el primer lugar del mundo en vetar esta actividad antes de su desarrollo. La norma, que este martes 16 de diciembre de 2025 quedó relegada, fue impulsada por el diputado Pablo Villegas y respaldada por organizaciones ambientalistas. Con la misma se protegía ecosistemas frágiles como el Canal Beagle, el único sitio viable en Argentina para la salmonicultura.

La decisión se fundamentaba en los impactos ambientales asociados a la cría intensiva de salmones, entre ellos mortandades masivas, contaminación, proliferación de algas tóxicas, introducción de especies exóticas y daños a la fauna local.

En ese momento, ambientalistas destacaron que la ley sentaba un precedente histórico a nivel internacional y evitaba un posible desastre ambiental en la región. El antecedente de conflictos en Chile y el rechazo social y binacional a la industria habían reforzado el consenso político para avanzar con la prohibición.

Ahora, todo quedó en la nada y la salmonicultura puede avanzar en Tierra del Fuego.

