Argentina avanza en la preselección al Oscar con 'Belén'

La argentina 'Belén' avanzó este martes en la carrera por el Oscar al posicionarse entre las 15 obras precandidatas a optar a la estatuilla dorada en la categoría de mejor película internacional. Dirigida por la actriz Dolores Fonzi, la trama está inspirada en hechos reales basados en el libro 'Somos Belén' de Ana Correa.

Sigue la historia de Julieta (Camila Plaate), una joven tucumana que es encarcelada y condenada tras ser acusada injustamente de haberse practicado un aborto ilegal en 2014.

También pasó el corte la brasileña 'The Secret Agent', película de suspenso histórico, escrita y dirigida por el director brasileño Kleber Mendonça Filho. Además, aspira a obtener una nominación de la Academia de Hollywood en el nuevo apartado de estos premios dedicado al casting, junto a otros nueve títulos como 'One Battle After Another', 'Wicked: For Good' o 'Frankenstein'.

'The Secret Agent' sigue a Marcelo (Wagner Moura), un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, buscando reencontrarse con su hijo, solo para descubrir que la ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba.

La cinta de Mendonça Filho ya cuenta con tres nominaciones a los Globos de Oro a mejor película de habla no inglesa y mejor película de drama, mientras que el aclamado Moura marcó un hito como el primer actor brasileño en recibir una nominación a estos premios.

El ascenso de la película brasileña parece tomar el relevo de la película 'I'm Still Here' de Walter Salles, ganadora a mejor película internacional en la última entrega de los Óscar.

Ambas películas se encuentran en la lista de preseleccionados a mejor película internacional junto a la española 'Sirât'; la noruega 'Sentimental Value'; la francesa 'It Was Just an Accident' o la palestina 'Palestine 36'.

Con información de la agencia EFE