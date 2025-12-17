Bullrich habló con la CGT por la reforma laboral pero la central no irá al Senado hasta después de la marcha

Patricia Bullrich mantuvo contacto con la CGT para que la central obrera participe en el debate por la reforma laboral, que comenzó este miércoles en la comisión de Trabajo del Senado. La propia jefa de la bancada de La Libertad Avanza contó que desde la central obrera le avisaron que no participarán de la discusión parlamentaria hasta después de la marcha de este jueves en Plaza de Mayo.

La comunicación de la senadora con la CGT ocurrió este martes, un día antes de que Bullrich abriera -con polémica- el trámite exprés por los profundos cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que impulsa el gobierno de Javier Milei. Un canal habitual entre la Casa Rosada y la central es el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, que fue representante sindical en el Consejo de Mayo, de donde salió la reforma laboral.

La CGT no aceptará el convite hasta luego de la movilización frente a la Casa Rosada. Impulsa una importante marcha a las 15 para reclamarle al Gobierno que no avance con la reforma, que flexibiliza las políticas de trabajo: acota derechos sobre vacaciones e indemnizaciones, impulsa un banco de horas para suplantar a las horas extras, le quita cargas patronales a los empleados, afecta la litigiosidad y busca acortar los aportes solidarios que reciben los gremios.

Bullrich invitó a la CGT para dar una muestra de apertura del debate sobre la reforma laboral, pese a que por debajo impulsa un trámite exprés. La estrategia de la ex ministra de Seguridad es que el plenario de comisiones de Trabajo y Presupuesto reciba a invitados entre este miércoles y jueves, y dictamine el viernes.

Ese día sería un día posible que podría ir la central obrera, ya que la senadora no busca abrir más la comisión la semana próxima. Por costumbre el Senado lleva al recinto sus dictámenes siete días después de aprobados. La intención del Gobierno es que la media sanción se busque luego de Navidad, el viernes 26 de diciembre.

Con un calendario tan apretado, se aleja la posibilidad de que algunos de los cosecretarios cegetistas se presenten en el Senado. La central hoy están encabezada por Jorge Sola (del gremio del seguro), Cristian Jerónimo (vidrio) y Octavio Argüello (camioneros).

Con la la participación de la CGT en el aire, sí están anotadas para la discusión en comisión las dos CTA, la de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, que atraviesas un proceso de unificación.

Las dos CTA además marcharán junto a la CGT en Plaza de Mayo. A la protesta también adhirieron los gremios combativos de la izquierda, el PJ y hasta organismos de derechos humanos.

MC