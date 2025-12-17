Trump redobla el cerco a Venezuela y ordena impedir la entrada y salida del país de “petroleros sancionados” por EE.UU.

“Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”. Es el mensaje del presidente de EE.UU. publicado este martes por la noche. En efecto, Donald Trump está redoblando el asedio a Venezuela con el endurecimiento del bloqueo a su principal industria y vía de ingresos y subsistencia: el petróleo. Un petróleo que también es fundamental para que el país siga en funcionamiento y para que haya gasolina con la que mover personas, mercancías y alimentos.

El petróleo representa actualmente alrededor del 88% de los 24.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones de Venezuela, y cada petrolero que sea incautado erosionaría los ingresos necesarios para importar alimentos y medicamentos, según The New York Times. Los productos vinculados a la producción petrolera, como los petroquímicos, representan gran parte del resto.

Así, una caída abrupta de los ingresos petroleros podría desencadenar una recesión y, por tanto, escasez de alimenticios para la población que podrían traducirse en una hambruna.

“Esta Armada”, dijo Trump, “seguirá creciendo, y el impacto para ellos será como nada de lo que hayan visto antes”. Y añade: “Hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y demás activos que nos robaron”.

Eso sí, Trump no explica a qué petróleo, activos y territorios se refiere Trump, ni aporta pruebas de ese supuesto robo.

“El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, así como para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, prosigue Trump: “Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano fue designado como organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados [por EE.UU.] que entren o salgan de Venezuela”.

Lo que no explica Trump tampoco es qué base legal tiene EE.UU. para impedir que barcos sancionados por Washington naveguen por aguas internacionales o de Venezuela.

El Gobierno de Venezuela respondió en un comunicado al anuncio de Trump: “En sus redes sociales, asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad. Y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato. El presidente de los EE.UU. pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria”.

Y añade: “De inmediato, nuestro embajador ante la ONU procederá a denunciar esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela. [...] Esta extravagante amenaza que devela una vez más las verdaderas intenciones de Donald Trump de robarse las riquezas del país”.

Maduro rechaza el “terrorismo psicológico” de EE.UU.

El líder venezolano, Nicolás Maduro, señaló, por su parte, que el país se enfrenta a una “agresión multidimensional” que va desde el “terrorismo psicológico” hasta la “piratería” de los “corsarios que asaltaron” el petrolero Skipper el pasado 10 de diciembre, que trasladaba crudo venezolano.

En este contexto, el mandatario aseguró que Venezuela está preparada y derrotará la “oligarquía” y el imperialismo“ en ”cualquier circunstancia“.

“Hemos demostrado que estamos preparados para seguir nuestra marcha. Y es más: estamos preparados para acelerar la marcha de una revolución profunda que le dé el poder al pueblo, completa y definitivamente, sin intermediarios”, indicó Maduro, sin ofrecer más detalles.

Según Trump, “los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a los Estados Unidos durante la débil e inepta Administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación y, de igual manera, no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, tierra o cualquier otro activo, los cuales deben ser devueltos a los Estados Unidos inmediatamente”.

El Congreso de EE.UU. reacciona ante Trump

“Un bloqueo naval es, sin duda, un acto de guerra”, dijo el representante demócrata Joaquín Castro (Texas): “Una guerra que el Congreso nunca autorizó y que el pueblo estadounidense no desea. El jueves, la Cámara de Representantes votará sobre la resolución de los representantes Jim McGovern, Thomas Massie y y mía, que ordena al presidente poner fin a las hostilidades con Venezuela. Cada miembro de la Cámara de Representantes tendrá la oportunidad de decidir si apoya enviar a estadounidenses a otra guerra para derrocar un régimen”.

En este contexto, hay dos resoluciones sobre poderes de guerra, para evitar que Trump lance un ataque unilateral contra Venezuela, listas para ser votadas esta semana en la Cámara de Representantes antes del receso navideño –resolución 61 y resolución 64–.

Las resoluciones para poner fin a la campaña de Trump contra Venezuela están impulsadas por los demócratas de mayor rango en los Comités de Asuntos Exteriores y de Reglamento de la Cámara de Representantes de EEUU, Gregory Meeks (Nueva York) y Jim McGovern (Massachussetts).

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó este martes en un comunicado previo al anuncio de Trump sobre las sanciones de EEUU: “Quisiera reiterar el impacto desproporcionado que las sanciones generalizadas tienen en las personas más vulnerables, así como sus efectos adversos en la labor de algunas organizaciones de derechos humanos y humanitarias. Insto a que se reevalúen y levanten las sanciones”.

Francisco Rodríguez, investigador venezolano de la Universidad de Denver, autor de The collapse of Venezuela (2025, University of Notre Dame Press) y analista del CEPR, recuerda que “esta es la primera vez que EE.UU. se incauta de un petrolero venezolano. Si EE.UU. comienza a hacerlo sistemáticamente, esto implicaría esencialmente un bloqueo naval, porque basta que EE.UU. haga esto suficientes veces para que compradores potenciales de petróleo venezolano decidan no correr este riesgo. Esta es una acción disuasoria importante. Las sanciones estadounidenses han hecho muy difícil que Venezuela utilice petroleros registrados. No hay ninguna prohibición legal válida en el derecho internacional de que Venezuela le venda petróleo a otros países que no son Estados Unidos. Lo que pasa es que como Estados Unidos tiene mucho poder económico para disuadir a otros actores de que interactúen con Venezuela, Estados Unidos lo utiliza. Eso es algo que se llama amenaza de sanciones secundarias. Por eso es difícil para Venezuela muchas veces conseguir petroleros que estén debidamente registrados para cargar su petróleo. Venezuela puede venderle petróleo a China, pero tiene que encontrar petroleros para hacerlo”.

Algunos expertos afirman que la amenaza de Trump de incautar más petroleros venezolanos puede violar el derecho internacional y señalan que la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), que prohíbe las incautaciones de buques extranjeros sin autorización previa del Estado de pabellón —es decir, el Estado bajo cuya bandera está registrado y navega el buque—, salvo en circunstancias excepcionales como la piratería (artículo 105, que no saría aplicable en este caso), la trata de esclavos (artículo 99, que tampoco) o la radiodifusión no autorizada (artículo 109, también inaplicable). El barco apresado el viernes iba sin bandera, según EE.UU.

El jueves pasado, EE.UU. anunció sanciones para las siguientes compañías petroleras: Myra Marine Limited, registrada en las Islas Marshall, es propietaria y gestiona el buque White Crane; Arctic Voyager Incorporated, registrada en las Islas Marshall, es la propietaria registrada del buque Kiara M., con bandera de Panamá; Poweroy Investment Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, es la propietaria registrada del buque H. Constance, con bandera de Panamá; Ready Great Limited, registrada en las Islas Marshall, es la propietaria registrada del buque Lattafa, con bandera de Panamá; Sino Marine Services Limited, registrada en el Reino Unido, es la gestora y operadora del buque Tamia, con bandera de Hong Kong; Full Happy Limited, registrada en las Islas Marshall, es la propietaria registrada y gestora del buque Monique, con bandera de las Islas Cook.