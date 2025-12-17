Acuerdo histórico para emitir los Premios Oscar en YouTube a partir de 2029

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y YouTube firmaron un acuerdo plurinacional que otorgará a la plataforma los derechos globales de emisión de los Premios Oscar. Este pacto será visible a partir de 2029, coincidiendo con la celebración de la 101ª edición de los galardones, con una duración que llegará hasta el año 2033.

Este acuerdo permitirá que los Oscar lleguen a más de dos mil millones de espectadores potenciales a través de la plataforma a nivel global, además de a los suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos. Conviene destacar que la retransmisión no se limitará únicamente a la ceremonia: también incluirá la cobertura completa de la Alfombra Roja, se emitirá contenido grabado detrás de las cámaras y habrá acceso al Baile de los Gobernadores, entre otros momentos clave.

En una comunicación oficial, la Academia quiso destacar que la alianza va más allá. El canal oficial de los Premios Oscar pretende convertirse en una especie de “punto de encuentro” para los amantes del cine, quienes tendrán acceso a otros contenidos de la organización, como el Anuncio de Nominaciones, los Premios para Estudiantes, los Premios Científicos y Técnicos o los Premios de los Gobernadores. También habrá entrevistas a sus miembros y a cineastas, e incluso podcasts.

Desde la Academia, su director ejecutivo Bill Kramer y su presidenta Howell Taylor celebraron el acuerdo, destacando su dimensión internacional: “Esta colaboración nos permitirá ampliar el acceso a su obra a la mayor audiencia mundial posible, lo que beneficiará a nuestros miembros y a la comunidad cinematográfica. […] Podremos celebrar el cine, inspirar a las nuevas generaciones de cineastas y brindar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes”.

Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, subrayó el valor cultural de los premios: “Los Oscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que premia la excelencia narrativa y artística. Colaborar con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine, a la vez que se mantiene fiel al legado histórico”.

Los Oscar seguirán en la ABC hasta 2028

Antes de que la alianza se materialice, la colaboración de la Academia en Estados Unidos con Disney ABC se mantendrá hasta 2028, coincidiendo con la 100ª edición de los Oscar. Será a partir de 2029 cuando YouTube tome definitivamente el relevo como la nueva casa global de los galardones más importantes en la industria del cine.