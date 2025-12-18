Reforma laboral: el oficialismo busca dictaminar hoy mismo tras un nuevo cuarto intermedio

Tras un nuevo cuarto intermedio, el oficialismo en el Senado se encamina a emitir este jueves el dictamen del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Así lo confirmó la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, al cierre de la segunda reunión informativa conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Mientras organizaciones sindicales y movimientos sociales se preparan para concentrarse por la tarde en la Plaza de Mayo en rechazo a la iniciativa, el debate continuará puertas adentro del Congreso. Según detalló Bullrich, a las 16 horas se retomará el tratamiento con exposiciones vinculadas al capítulo de trabajo en plataformas digitales y, desde las 17, los senadores se abocarán al análisis del texto con el objetivo de firmar dictamen hoy mismo.

Durante la reunión, el senador Mariano Recalde (Unión por la Patria) solicitó que se incorporen más expositores de otras áreas alcanzadas por el proyecto, como periodistas, ante la derogación del Estatuto del Periodista prevista en la iniciativa. La titular de la comisión respondió que podrán exponer dentro del intervalo fijado entre las 16 y las 17 horas.

Fuerte rechazo de abogados laboralistas

La jornada informativa se abrió con la exposición de Guillermo Crespo, de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), quien calificó el proyecto como “absolutamente negativo, no solo para los trabajadores sino para el conjunto de la población”, al considerar que implica un “retroceso y pulverización evidente de los derechos laborales”.

Crespo cuestionó que la iniciativa parte de una concepción en la que “los trabajadores aparecen como un estorbo” para el desarrollo económico y advirtió sobre artículos que, a su entender, “van hacia la mordaza de los trabajadores en relación a sus reclamos”. También alertó por las restricciones a las asambleas, la regulación del derecho de huelga y la ampliación del listado de servicios esenciales y de importancia trascendental, que, dijo, abarcan “casi la totalidad de las actividades económicas del país”.

Según el abogado, el proyecto vulnera normativa internacional, profundiza la desregulación en favor de los empleadores y da “un paso atrás” en materia de tareas de cuidado y teletrabajo, con un impacto particular sobre las mujeres. También criticó el llamado “salario dinámico”, al que definió como un mecanismo que somete a los trabajadores a “arbitrariedad y capricho” de los empleadores.

La mirada del Poder Judicial

Por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, su presidente Alejandro Sudera aclaró que los jueces “no deben legislar”, pero se refirió a algunos artículos específicos del proyecto. Valoró positivamente la modificación del artículo 54, que propone actualizar los créditos laborales mediante el IPC más un interés del 3% anual, al considerar que aportaría previsibilidad y seguridad jurídica.

Sin embargo, cuestionó otros puntos, como el artículo 79, que modifica competencias judiciales y excluye a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en determinados casos, trasladándolos al fuero contencioso administrativo federal. También aludió al artículo 91, vinculado a la transitoriedad de la justicia del trabajo y a la transferencia de competencias.

Desde la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT), Roberto Pompa expresó un rechazo categórico al proyecto y sostuvo que “contraría violentamente disposiciones de la Constitución Nacional y de tratados internacionales de derechos humanos”. Remarcó que el texto no contiene normas que beneficien a los trabajadores y advirtió que reformas de este tipo no generaron empleo en otros países.

Pompa también cuestionó la eliminación de sanciones a empleadores como vía para combatir la informalidad y sostuvo que la iniciativa “precariza condiciones laborales, debilita convenios colectivos y vacía el principio de justicia social”.

Con este escenario, el oficialismo apuesta a cerrar el dictamen este mismo jueves, pese a los cuestionamientos de la oposición y de los sectores sindicales y judiciales, en un debate que promete escalar dentro y fuera del Congreso.

