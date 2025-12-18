Espert cambió su versión sobre el origen de los fondos para comprar su casa en Beccar y un auto de lujo

En menos de tres meses, José Luis Espert cambió drásticamente su versión sobre cómo logró comprar una casa en Beccar y un auto de lujo apenas terminó la campaña electoral de 2019, aquélla que le financió el empresario acusado en Texas de narcotráfico y fraude Federico “Fred” Machado.

El 2 de octubre, días antes de bajar su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, Espert afirmó en un video posteado en redes que su incremento patrimonial había obedecido a la herencia de su padre, fallecido en agosto de 2017. Ahora, mediante un escrito presentado en tribunales federales de San Isidro, el exdiputado enterró aquella versión y sostuvo que la casa de Beccar y un auto deportivo BMW M240i fueron adquiridos con la venta de otras propiedades, honorarios profesionales de una firma domiciliada en Australia y CUIT en Panamá, y renta financiera.

En virtud de las inconsistencias del patrimonio de Espert y las sucesivas omisiones de bienes y cuentas bancarias en el exterior en declaraciones juradas ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA), el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó la inhibición de activos de Espert por noventa días, para evitar transferencias a terceros o pases de manos siimulados. El juez Lino Mirabelli aceptó el pedido y ordenó la cautelar el 11 de diciembre.

El juez tuvo en cuenta no sólo la llamativa adquisición de bienes, sino la formación de sociedades de Espert con sus hermanos y su esposa durante los años en que el exdiputado tuvo vínculo con Machado. Las irregularidades afloran a caDa paso, como valuaciones de propiedades que reducen su valor 90% entre un año y el siguiente, saltos en participaciones accionarias e intermediaciones financieras con poca lógica.

En un escrito presentado en el expediente el 30 de noviembre al que tuvo acceso este diario, los abogados del exdiputado de La Libertad Avanza, Alejandro Freeland y Santiago Kent, informaron que la casa ubicada en la calle Brasil 875, Beccar, valuada en US$487.000, fue solventada mediante la venta de una vivienda en Palermo, honorarios profesionales del fondo australiano-panameño Wellington Capital Markets Ltd y renta financiera de inversiones en el banco suizo UBS.

La casa de Beccar fue incorporada al patrimonio de Espert el 1 de noviembre de 2019, cuatro días después de la elección presidencial en la que el economista obtuvo 1,4% de los votos. Meses antes, el 7 de junio, Espert habría recibido un pago de US$100.000 de parte de Machado, según estipuló el contrato por US$1 millón hallado en un cesto de basura en la casa de Viedma del empresario hoy extraditado a EE.UU. Todo ello confirmó informaciones de elDiarioAR.

'Les cuento que en 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos, heredamos en Pergamino el campo que el trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que no tenía'. José Luis Espert, 2 de octubre de 2025

El 22 de enero 2020, Espert cobró los US$200.000 de Minas del Pueblo, una empresa de Machado, y en marzo, el economista compró el BMW 240i, cuyo valor de mercado es reducido por los abogados a US$47.800, en lugar de los US$80.000 que indican fuentes del mundo del automóvil. Según los abogados del exdiputado, ese monto fue abonado con fondos originados en la venta de una propiedad en la calle Godoy Cruz, Palermo, por US$390.000, que habían sido girados a la cuenta de Morgan Stanley en EE.UU. el 11 de septiembre de 2017.

La explicación choca con el mensaje transmitido por Espert el 2 de octubre pasado. Hasta entonces, tanto el candidato como Javier Milei y la prensa oficialista habían optado por ningunear el tema, pero se tornó inmanejable. En el minuto 5 del video, Espert dijo: “Les cuento que en 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos, heredamos en Pergamino el campo que el trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que no tenía”.

La mira de la Fiscalía está en el crecimiento patrimonial y en giros inexplicables de Espert desde entonces. Los abogados defensores —excontratados por la familia Kovalivker, involucrada en las presuntas coimas de ANDIS— exploran diversas explicaciones en su presentación de noviembre, pero no mencionan una palabra de la muerte del padre de los Espert ni de la sucesión.

En medio de los pagos de Machado y las compras de propiedades, Espert conformó la sociedad Varianza SA junto a su esposa, Mercedes González, y el condominio con sus hermanos, Gustavo y Alejandra.

Fuentes con acceso al expediente elucubran que el cambio en la estrategia de Espert obedece a que no dan las fechas para justificar compras de bienes en 2019 y 2020, y que el rastro de la sucesión conduce a otros movimientos del fideicomiso difícilmente explicables, lo que multiplicaría los problemas antes que solucionarlos.

El fiscal Domínguez se posa sobre el pago de US$30.000 provenientes de la empresa australiano-panameña Wellington Capital. Fue efectuado el 28 de mayo de 2019, cuando la relación entre Espert y Machado estaba en pleno desarrollo. Se habían conocido apenas tres meses antes. El entonces candidato presidencial por el Frente Despertar ya había sido invitado a una gira por Florida, EE.UU., presuntamente para recaudar fondos, y utilizaba un avión y una camioneta Jeep Cherokee provista por su nuevo amigo. En junio de ese año firmarían el contrato para supuestamente reestructurar la deuda de Minas del Pueblo.

Este medio informó la semana pasada que contadores del estudio Escobar ordenaron “limpiar antecedentes” de la constitución del fideicomiso de los hermanos Espert cuando el vínculo con Machado salió a la luz.

Las revaluaciones sospechosas de propiedades continuaron en los años siguientes. Por caso, en 2021, una casa del fideicomiso de los hermanos en Pergamino aparece tasada al 10% de lo que valía el año anterior.

Domínguez detectó una sugerencia de la contadora Mercedes Armendrares, del estudio Escobar, para que Varianza simulara facturación, y así justificar gastos de Espert. Dos de las facturas anotadas por Armendrares son a María Pía Novelli, en 2020 y 2021. María Pía está involucrada en la presunta criptoestafa $LIBRA que habría coorganizado su hermano Mauricio Novelli, con la participación necesaria de Karina y Javier Milei. Según consta en el expediente estancado en Comodoro Py, la joven quedó registrada retirando bolsos tras pasar por la caja fuerte de un banco días después de cometida la aparente estafa.

Una de las actividades de la sociedad Varianza que los abogados reconocen como real fue el “asesoramiento” al condominio de los hermanos Espert, lo que termina de cerrar el círculo sobre el propósito de esa “consultora”.

Hasta ahora, el nexo financiero probado entre Machado y Espert son los US$200.000 girados en enero de 2020 y los US$100.000 pagados en el acto en que se firmó el contrato con Minas del Pueblo, en junio de 2019. Sobre lo último, no hay registros más allá de lo estipulado en el contrato, por lo que pudo haberse hecho en efectivo.

Una de las primeras reuniones que mantuvieron Espert y Machado fue en el avión Bombardier matrícula N28FM estacionado en el aeropuerto de San Fernando, cerca del 3 de marzo de 2019. Allí, como informó este diario en el origen de la investigación, las partes acordaron giros por US$2,5 millones, según dos fuentes con conocimiento directo del hecho. Posteriormente, otras personas próximas a Machado y/o a Espert redujeron el aporte a algunos centenares de miles de dólares.

La danza de cifras radica en que partícipes de aquella campaña sospechan que hubo sustracciones y negocios paralelos, por lo que se circulaban montos ficticios, para disimular el desfalco.

Espert tiene una doble condición en la trama. Cree que colaboradores de esa aventura presidencial le robaron, mientras otros lo apuntan a él como el autor del presunto delito.

A lo largo de meses, Espert fue contactado por este medio para conocer su versión de primera mano, pero no respondió.

