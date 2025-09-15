El cineasta Pedro Almodóvar, la actriz Loles León o el poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero se concentraron hoy en la Puerta del Sol de Madrid para leer los nombres de los niños asesinados por el genocidio en Gaza.

Se trata de una convocatoria organizada por Artistas con Palestina que se extiende a lo largo del día hasta las 22 horas. Asisten hasta 300 personalidades del mundo de la cultura, como Miguel Ríos, Hernán Zin, Aitana Sánchez-Gijón, Juan Mayorga, Ara Malikian, Rosa Montero, Andrés Lima, Javier Fesser, Kiti Manver, Adriana Ugarte, Juan Carlos Fresnadillo, Bibiana Fernández, María León, Juan Diego Botto, Nerea Barros o Carlos Bardem, entre otros.

“Ante la insoportable situación que estamos viviendo, presenciando un genocidio que no cesa mientras los mandatarios del mundo nos convierten en cómplices con su silencio y su inacción, no podemos callar ni un solo día”, declararon los organizadores de la convocatoria, que cuenta con el acompañamiento de diferentes ONG relacionadas con la ayuda humanitaria como Médicos del Mundo, Mundubat, Oxfam Intermón, Action Aid-Alianza por la Solidaridad, UNICEF o Médicos sin Fronteras.

Fuentes de Artistas con Palestina afirmaron que, de esta forma, se pretende reivindicar a aquellos organismos que están brindando su apoyo a quienes sufren el genocidio en Gaza.

El objetivo de la convocatoria “no es solo homenajear a esas miles de personas que ya no están; es también seguir mostrando nuestro apoyo a quienes resiten”, indicaron desde Artistas con Palestina. “No toleramos que se normalice la aniquilación de un pueblo. Exigimos el cese inmediato de la masacre y recordamos a nuestros gobiernos que es imperativo que actúen ya conforme a las normas del Derecho Internacional y recurriendo urgentemente a todos los mecanismos, herramientas, organizaciones, profesionales y marcos legales de los que disponemos”, añadió la institución.

La carta de un niño gazatí

Pedro Almodóvar optó por leer la carta de un niño gazatí que no entiende lo que está ocurriendo en su país: “Ojalá tuviera una bicicleta y una casa, no quiero vivir en una tienda de campaña. Quiero que se abran los cruces para que podamos comer pollo, carne, pescado y fruta. No quiero vivir en una tienda de campaña calurosa llena de moscas y ratas. Cuando estaba en el sur, soñaba con volver a Gaza y encontrarla tal como estaba, pero la encontré destruida. Cuando regresamos, nuestra casa estaba en ruinas y quemada. Toda mi ropa y mis juguetes estaban quemados. Mis seres queridos y mis hermanos fallecieron. Ojalá tuviera un teléfono. Cuando volvimos, quise ir a la escuela, pero la encontré destruida. Muchos profesores fueron asesinados, no hemos tenido clases en casi dos años. Ahora vivo en una tienda de campaña y sueño con ser policía o ingeniero para servir a mi gente y a mis vecinos que tanto quiero”.

Luis García Montero, por su parte, fue quien abrió el acto enfatizando que “debajo de las cifras hay nombres derechos, vidas, padres, madres, sueños, ilusiones, esperanzas y tragedias, pero también hay instituciones”: “Israel ha decretado el vigor de una voluntad de exterminio con la misma hazaña que le sirvió a Hitler para decretar en Alemania hace ya 92 años, la barbarie, como forma de existencia proclamándose canciller imperial. Igual que ahora, Netanyahu aprovecha unas elecciones para proclamarse emperador de un genocidio. Un horror que quiebra la justicia internacional, los derechos humanos y la dignidad del planeta”.

La injusticia ha perdido el pudor bajo el que se escondía. Yo no soy culpable, pero me siento responsable por vivir en un mundo que permite esta calamidad y por vivir en una comunidad y en una ciudad en la que algunas autoridades se niegan a pronunciar la palabra 'genocidio' para aliarse con los abanderados de la muerte. Luis García Montero — Director del Instituto Cervantes

“¿De verdad que las democracias pueden asumir la legitimidad de un Estado que no se funda en la convivencia cívica, sino en la raza dominante y en el odio al extraño?”, se preguntó Luis García Montero en la Puerta del Sol. “Yo me llamo Luis y tengo 66 años. Junto a las organizaciones sociales y solidarias, te pregunto: ¿cómo te llamas tú, niño perdido bajo los escombros de la dignidad internacional? Yo me llamo Luis, ya soy viejo, pero no había vivido nunca la indignidad de un genocidio televisado, ni tanta persecución sangrienta e impudorosa de los periodistas que intentan informarnos de la hecatombe”, apuntó.

“La injusticia ha perdido el pudor bajo el que se escondía. Yo no soy culpable, pero me siento responsable por vivir en un mundo que permite esta calamidad y por vivir en una comunidad y en una ciudad en la que algunas autoridades se niegan a pronunciar la palabra 'genocidio' para aliarse con los abanderados de la muerte”, comentó de manera contundente García Montero. “Y, por sentirme responsable, afirmo que esto no es una discusión política o una lucha de siglas por responsabilidad. Afirmo que esto no es un enfrentamiento de religiones o de creencias. Por responsabilidad, afirmo que esto va más allá y tiene que ver con la caridad, la piedad, la misericordia, la compasión o la solidaridad ante el sufrimiento humano”, añadió el director del Instituto Cervantes.

Rocío, una de las organizadoras de la concentración, alegó que se trata de “un acto simbólico de lectura de los nombres de miles de niñas y niños asesinadas en este genocidio”: “No vamos a olvidar ni borrar sus nombres ni de nuestras voces ni de nuestras conciencias. Estamos aquí para recordar a nuestros gobiernos que no vamos a permitir que esta lista de la vergüenza siga creciendo, para exigirles que se cumpla el derecho internacional y protejan a las personas y los derechos humanos”. Rocío también explicó que trajeron a la concentración la amapola, un “símbolo de la resistencia palestina, un pueblo que resiste a pesar de los pesares”.

“Para que siga resistiendo queremos que se abran los corredores humanitarios, por eso hemos traído aquí a estas ONG”, contó la organizadora, que asegura que más de una decena están presentes y las demás están representadas. “Tenemos herramientas, tenemos recursos, tenemos marcos legales y profesionales y todo el mundo está a la espera de que se abran esos corredores humanitarios, que la ayuda humanitaria entre ya en Gaza y que los gobiernos actúen ya”, solicitó Rocío, una de las varias mujeres que están detrás de la organización del evento.

Infinidad de artistas se suman a la campaña #AccionesYa

Las redes sociales se llenaron en las últimas semanas de videos de decenas de artistas como el actor Luis Tosar, la cantante Rozalén o la actriz Silvia Abascal haciendo preguntas tanto al Gobierno español como a los europeos y reclamándoles actuar para frenar la masacre de Israel en Gaza. “Lo que está pasando en Gaza es tan terrible que solo pensar en ellos se me mueve la conciencia, la vida, todo. Hay gente muriéndose cada día de bombas que caen, de falta de medicinas, de hospitales destruidos por las bombas, de ver cómo tus hijos no pueden comer, de ver cómo tus padres hacen todo lo posible y no pueden seguir adelante”, alegó la actriz Petra Martínez, que preguntó “cómo no pueden acabar unos Gobiernos con este genocidio”.

Esta fue otra de las iniciativas llevadas a cabo por Artistas con Palestina, que propusieron a cualquier persona sumarse a la iniciativa: “Si tú también tienes una pregunta o petición que hacer, grábate, usa el hashtag #AccionesYa y etiqueta a @artistasconpalestina”. En sus perfiles personales y con el amparo de la cuenta activista, los participantes comparten sus dudas acompañadas del siguiente mensaje: “Me sumo a la acción colectiva de Artistas con Palestina de apelación a nuestro gobierno para exigir que, de una vez, se actúe ante este genocidio. ¡Ante su inacción, tenemos muchas preguntas!”. Según afirmó el colectivo a este periódico, todas esas preguntas serán llevadas al Congreso de forma transcrita.

“Pido a nuestro Gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero”, declaró Almodóvar en el vídeo compartido en Instagram. “También le pido a nuestro presidente que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa”, añadió. Anteriormente, en junio, Almodóvar fue uno de los 1.800 nombres de la cultura que firmó por la paz en Gaza. “Hacemos una llamada urgente”, declararon en ese momento personalidades como los hermanos Bardem o la escritora Rosa Montero. Además, el cineasta ya firmó otra petición en octubre para pedir un embargo integral de armas.