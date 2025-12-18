Revocan el sobreseimiento de Julia Mengolini en la causa impulsada por Javier Milei

La Cámara Federal porteña resolvió reabrir la causa por injurias iniciada por el presidente Javier Milei contra la periodista Julia Mengolini, al dejar sin efecto el sobreseimiento que había sido dictado en primera instancia. La decisión implica que el expediente vuelva a tramitar y que la comunicadora quede nuevamente expuesta a un eventual juicio.

El fallo fue firmado por el camarista Pablo Bertuzzi, quien sostuvo que las expresiones atribuidas a Julia Mengolini no pueden encuadrarse dentro del interés público ni quedar amparadas por la libertad de expresión. De ese modo, el tribunal adoptó una postura opuesta a la del juez Sebastián Casanello, que dos meses atrás había cerrado el caso al considerar que los dichos se daban en el marco del debate político.

Para Bertuzzi, las afirmaciones que aluden a la vida íntima del mandatario exceden cualquier análisis legítimo sobre su rol institucional. En su resolución, remarcó que si bien el debate público exige un alto nivel de tolerancia frente a las críticas, existen límites claros cuando se avanza sobre aspectos estrictamente personales, como la sexualidad o las relaciones privadas, que no guardan relación con el ejercicio de la función presidencial.

La causa se originó por declaraciones realizadas por Julia Mengolini en mayo de 2023, cuando Javier Milei aún era candidato. En una emisión televisiva, la periodista sostuvo que el entonces postulante estaba “enamorado de su hermana” y mencionó la noción de incesto, lo que derivó posteriormente en la querella penal.

Aunque los dichos datan de hace más de dos años, la denuncia fue presentada por Milei recién el 1 de julio de este año, en un contexto de fuerte confrontación pública. Para entonces, Julia Mengolini había anunciado que avanzaría judicialmente contra el Presidente por presunta incitación al odio y amenazas, tras denunciar una campaña de hostigamiento en redes sociales que, según afirmó, era amplificada desde cuentas vinculadas al oficialismo.

En ese período, Karina Milei —actual secretaria general de la Presidencia— cumplía un rol central en la estrategia política de su hermano, aunque no formó parte directa del proceso judicial.

Qué pasos puede seguir Mengolini

Con la reapertura del expediente, Julia Mengolini aún tiene la posibilidad de recurrir a la Cámara Federal de Casación para intentar revertir la decisión. Si ese recurso no prospera, la causa volverá al juzgado de Casanello y avanzará hacia un juicio oral, con un escenario que aparece ahora más adverso para la periodista tras la interpretación fijada por la Cámara.

El delito de injurias, tipificado en el artículo 110 del Código Penal, prevé sanciones económicas para quienes dañen el honor de otra persona de manera intencional. La norma, sin embargo, excluye de punibilidad las expresiones vinculadas a asuntos de interés público, un punto que se volvió central en la disputa judicial y que, por ahora, fue descartado por el tribunal de alzada.

La resolución fue adoptada de manera unipersonal, una modalidad prevista para casos excepcionales, entre ellos los delitos de acción privada, que solo avanzan si la presunta víctima impulsa el proceso, como ocurre en este expediente.