Adecoagro y ACA adquieren Profertil por US$ 1.200 millones y amplían presencia agroindustrial

Adecoagro S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) confirmaron el 15 de diciembre de 2025 la adquisición de Profertil S.A., empresa considerada el principal productor de fertilizantes en Sudamérica. La operación, valuada en aproximadamente US$ 1.200 millones, otorga a Adecoagro una participación del 90%, mientras que ACA retiene el 10%, de acuerdo con lo informado por ambas entidades.

El proceso de compra se concretó en dos etapas: inicialmente, Adecoagro y ACA adquirieron la mitad de Profertil que pertenecía a Nutrien. Posteriormente, el directorio de YPF aprobó la oferta vinculante presentada por Adecoagro, lo que permitió la transferencia de la segunda mitad de la compañía.

Profertil posee una capacidad anual de producción de aproximadamente 1,3 millones de toneladas de urea y 790 mil toneladas de amoníaco, abasteciendo cerca del 60% del consumo de urea en Argentina. Su complejo industrial está ubicado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, dentro del principal polo petroquímico del país, con acceso a gas natural y electricidad a precios competitivos.

Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro, señaló: “Estamos muy entusiasmados con Profertil. Se trata de una de las mejores compañías de Argentina, con un equipo profesional experimentado y comprometido. Su ubicación, y sus condiciones productivas y comerciales son estratégicas para la región. Queremos seguir potenciando esta operación, donde se transforma gas en un insumo clave para la producción de alimentos”. Bosch también destacó la asociación con ACA como parte de la estrategia para desarrollar negocios agroindustriales sustentables y competitivos.

Por su parte, Ricardo Wlasicsuk, gerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas, afirmó: “Para ACA, poder integrarnos en la producción local de urea granulada implica fortalecer nuestra provisión en un insumo clave para el agro, en línea con nuestra propuesta integral dirigida a nuestro Tejido Cooperativo”. Wlasicsuk agregó que la alianza estratégica con Adecoagro representa un paso relevante en la consolidación de la presencia de ACA en la producción y distribución de insumos agropecuarios en Argentina.