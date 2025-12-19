El Senado define el Presupuesto el viernes 26 tras el golpe al capítulo 11 y el fantasma del veto de Javier Milei

El oficialismo recalibró la estrategia y ahora piensa en aplicar cambios en el Senado tras el duro revés en la Cámara baja, donde no pudo sostener un capítulo clave del proyecto de Presupuesto 2026 que incluía la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

Para eso, abrirán el recinto de Senadores el próximo viernes 26 de diciembre, desde las 12, a fin de buscar la media sanción restante a la Ley de Presupuesto.

El Senado podría aprobar la media sanción del Presupuesto 2026 tal cual llegó de Diputados, lo que convertiría el proyecto en ley (si así fuera, ¿Javier Milei podría vetar su propio Presupuesto?), o bien efectuarle modificaciones al texto que obligarían a volver a la cámara de origen en revisión, para lo cual se estima que se sesione en Diputados el 29 o 30 de diciembre.

“Más allá de que la comisión de presupuesto del Senado aprobó el dictamen sin modificaciones, los senadores podrían modificarlo en el recinto”, explicaron fuentes de la Cámara baja, a la espera de la definición del próximo viernes.

Cuál es el escenario en el que juega el oficialismo

El oficialismo tendría garantías absolutas, ya que de mantenerse los misma paridad de fuerzas que en la sesión del miércoles pasado la oposición podrá repetir el número para insistir en la negativa al polémico artículo 75, con el que el Gobierno pretendía derogar las leyes de universidades y Discapacidad.

Aunque reponer ese artículo sea una misión compleja, hay otros artículos que incluía el capítulo 11 que podrían hipotéticamente recuperarse, como por ejemplo la limitación del régimen de zona fría para usuarios de gas, o el fin de la automaticidad en las actualizaciones de las prestaciones de Anses como la AUH, Asignaciones Familiares o asignación por embarazo.

Tras hacer un balance de lo ocurrido, el oficialismo reconoce que en el caso del capítulo 11 “tal vez la forma de redacción que se propuso no fue la adecuada o los tiempos no fueron los suficientes”.

El problema es que el Gobierno eligió concentrar muchas medidas en un solo capítulo, y eso condicionó a muchos diputados a votar en contra de todo el paquete.

Si en la redacción se hubieran repartido las medidas en distintos capítulos, algunos diputados cercanos al oficialismo podrían haber acompañado en algunos aspectos y diferenciado en otros.

El oficialismo también podría haber aceptado la propuesta de la oposición para votar artículo por artículo, lo cual con el diario del lunes habría tenido un costo menor.

Pero confió en sus chances y apostó por la votación capítulo por capítulo, y le salió mal porque no tenía los votos para sostener el polémico capítulo 11.

El Gobierno creyó que incluyendo la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires como anzuelo para fidelizar al PRO alcanzaría de sobra para blindar el capítulo, pero no fue así, y hasta el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, se enojó con el oficialismo por “mezclar” peras con manzanas en un mismo capítulo.

La bancada del PRO, aún disconforme, acompañó en la votación en particular (con la excepción del larretista Álvaro González).

Por esa razón, Ritondo explotó de furia al enterarse que La Libertad Avanza había pactado con el kirchnerismo y que esa misma madrugada se repartirían los cargos vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), dinamitando de compromisos previos asumidos con el PRO para concederle un lugar en el organismo de control.

Desde la Presidencia de la Cámara baja minimizaron la protesta del bloque aliado al señalar que “la cámara cumplió con su deber tal cual venía siendo reclamado por miembros de la oposición, periodismo y público en general”.

“El acuerdo refleja la composición política de la cámara. Seguiremos trabajando con nuestros aliados más allá de discrepancias puntuales”, transmitieron.

Más allá de los vaivenes en la sesión, en el oficialismo consideran que el resultado “ha sido muy positivo dado que se consiguieron los dictámenes y se ganaron 19/20 votaciones en recinto”.

“Obtuvimos la sanción de dos leyes: Presupuesto e Inocencia fiscal”, resaltaron, y sobre la primera ponderaron que “mantiene la regla de oro que permite asegurar el superávit fiscal”.

Con información de Noticias Argentinas

