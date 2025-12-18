El oficialismo busca aprobar el Presupuesto 2026 y asegura el tratamiento por capítulos

La Cámara de Diputados se prepara para votar el Presupuesto 2026 en la primera sesión extraorinaria de diciembre, el proyecto central del temario impulsado por el oficialismo, que, a priori reuniría los votos necesarios para darle media sanción y que pase al Senado.

Tras la votación en general, Diputados votarán en particular por capítulos en lo que se considera una victoria del oficialismo ya que se garantizó que las derogaciones de financiamiento universitario y la emergencia en Discapacidad quedaran dentro del paquete general. Ese fue el planteo del jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, quien consiguió el apoyo para que La Libertad Avanza pueda imponer su propuesta.

Por qué no se votará artículo por artículo

En la antesala del debate del Presupuesto 2026, el oficialismo logró imponerse en una votación clave al reunir 130 votos a favor contra 112 en contra para que el tratamiento en particular se realizara por capítulos y no artículo por artículo.

De este modo, el Gobierno evitó que la oposición fragmentara la iniciativa y garantizó que las derogaciones vinculadas al financiamiento universitario y a la emergencia en Discapacidad quedaran incluidas dentro del paquete general del proyecto.

La Libertad Avanza volvió a apoyarse en el PRO, la UCR y en los respaldos de los gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca, un alineamiento que anticipó el escenario favorable que el oficialismo tendría durante la sesión.

Uno de los puntos que más debate generó a lo largo de la jornada fue el cambio introducido en la redacción original para agregar el artículo 75 para derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitaria, votadas este año por el Congreso, vetadas luego por el Ejecutivo e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos. Este artículo fue incluido en capítulo XI.

“Es un principio moral no gastar más de lo que se tiene” y destacó que el Gobierno “independientemente de que no tenía presupuesto lo manejó junto al equilibrio fiscal”, dijo Alberto “Bertie” Benegas Lynch presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y representante del oficialismo.

En representacion del dictamen de minoría, Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, respondió: “Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado PyME-industrial”.

Los principales puntos del proyecto de Presupuesto 2026

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:

Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026.

Superavit del 1.5%.

Crecimiento de la economía del 5%.

dólar 1423 a diciembre de 2026.

Recursos 148,2 billones.

Gasto total de 148 billones de pesos.

Superávit primario de 2,7 billones de pesos.

Se derogan las leyes de discapacidad y universidades.

El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales.

Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos.

Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

Se incluye una actualización de prestaciones para discapacidad trimestral en base a la inflación.

Las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares no se ajustarán automáticamente por inflación, sino por resolución del PEN.

Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.

Consumo privado se estima que aumentará 4,9%.

Consumo público se incrementará 4,5%.

inversiones aumento del 9,4%.

En exportaciones se estima un aumento del 10,6%.

Importaciones se proyectó un incremento del 11,1%.

La ley de Zonas Frías solo se mantendrá para la región Patagonica y regiones de Mendoza y se anula la ampliación a otras zonas votadas en el 2021.

