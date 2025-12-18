Día Internacional del Migrante: ¿por qué se celebra el 18 de diciembre?

El Día Internacional del Migrante se celebra cada 18 de diciembre con el objetivo de reconocer la contribución social, cultural y económica de las personas migrantes en todo el mundo, así como de concientizar sobre los desafíos que enfrentan quienes dejan su lugar de origen para construir un nuevo proyecto de vida en otro país. La fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover una mirada basada en los derechos humanos y la inclusión.

La migración es un fenómeno histórico que atraviesa fronteras, generaciones y culturas. Según organismos internacionales, millones de personas migran cada año impulsadas por distintos motivos, como la búsqueda de trabajo, la reunificación familiar, el acceso a la educación o la necesidad de escapar de conflictos, crisis económicas o situaciones de violencia. Detrás de cada desplazamiento hay historias personales marcadas por el esfuerzo, la resiliencia y la esperanza.

A pesar de su aporte a las sociedades de destino, las personas migrantes suelen enfrentar obstáculos como la discriminación, la precarización laboral, la falta de acceso a servicios básicos y la vulneración de derechos fundamentales. En este contexto, el Día Internacional del Migrante busca poner en agenda la importancia de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, integración social y condiciones de vida dignas.

La fecha también invita a reflexionar sobre el rol de las comunidades receptoras y la necesidad de construir sociedades más inclusivas. La diversidad cultural que aportan las migraciones enriquece las identidades nacionales y fortalece el tejido social, promoviendo el intercambio cultural y el crecimiento colectivo.

En países como Argentina, la migración forma parte central de la historia y la identidad nacional. Desde sus orígenes, el país se construyó a partir de múltiples corrientes migratorias que dejaron una huella profunda en la cultura, el trabajo, la educación y la vida social.

Más que una efeméride, el Día Internacional del Migrante es un llamado a la empatía y al compromiso con los derechos humanos. Reconocer y valorar a las personas migrantes implica avanzar hacia sociedades más justas, solidarias y respetuosas de la diversidad.

