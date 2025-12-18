Calendario de eventos turísticos para disfrutar en la Provincia de Buenos Aires

En vísperas de Navidad los municipios bonaerenses ofrecen propuestas para deleitarse con la gastronomía local, disfrutar del aire libre y vivir la emoción deportiva. Arrecifes celebrará la 16° Fiesta del Automovilismo; La Costa, la 41° Fiesta Nacional del Sol y la Familia en San Bernardo; Tordillo, el 186° aniversario de General Conesa; y Saavedra, la 5º Fiesta del Cordero Serrano, primera edición provincial.

Por otro lado, Puan realizará la Apertura de la Temporada 2025/2026 y Coronel Suárez, la 16° Suárez Peatonal-Edición Navidad.

Fiestas populares

Arrecifes

16º Fiesta del Automovilismo

Entrada: gratuita.

gratuita. Fecha, hora y lugar: viernes 19 al domingo 21, desde la mañana, en el circuito local y otros espacios.

viernes, sobre av. Merlassino, caravana de autos de TC, rally, zonales y agrupaciones de motos, noche de bares y espectáculos en vivo. Sábado, sobre el circuito costanero y av. Merlassino, exhibición de autos de TC, rally, zonales, grupo de motos y autos antiguos, carrera de karting y feria de artesanías. Domingo, en el circuito costanero, continuación de las propuestas con TC, rally, zonales y cierre con espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Arrecifes con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Más información: www.instagram.com/fiestaautomovilismo/ - www.instagram.com/municipalidaddearrecifes/ - www.facebook.com/municipalidadarrecifes - arrecifes.gob.ar/preparate-para-una-fiesta-unica-en-arrecifes/

La Costa (San Bernardo)

41º Fiesta Nacional del Sol y la Familia

Entrada: gratuita

Fecha, hora y lugar: viernes 19, a las 20:00; sábado 20, desde las 18:00 y domingo 21, a partir de las 12:00, en la Plaza del Sol y la Familia.

viernes, bendición de la fiesta, Ballet Internacional de La Costa, Los del Mar, Ballet El Olvidao (Castelli) y cierre musical con Fuyén. Sábado, desfile cívico -institucional, en av. San Bernardo y J.C. Chiozza; coronación de las soberanas 2025 y cierre musical con Valentín Vargas. Domingo, misa y bendición de las aguas, en av. Costanera y av. San Bernardo; streaming en vivo, gala de cierre, sorteos y espectáculo musical con Anabela y Banda Libre. Organizan la Comisión Permanente de Festejos, comerciantes e instituciones locales, con el acompañamiento de la Municipalidad del Partido de La Costa.

la Comisión Permanente de Festejos, comerciantes e instituciones locales, con el acompañamiento de la Municipalidad del Partido de La Costa. Programación: www.instagram.com/p/DRvXTMcEWIw/?img_index=1

www.instagram.com/p/DRvXTMcEWIw/?img_index=1 Más información: www.instagram.com/fiestadelsolylafamilia/ - www.facebook.com/fiestadelsolylafamilia

Tordillo (General Conesa)

186° Aniversario de Tordillo

Entrada: gratuita.

gratuita. Fecha, hora y lugar: viernes 19, a las 21:00 y sábado 20, a las 10:00, en la Plaza San Martín de General Conesa.

viernes, apertura de la feria de emprendimientos, patio gastronómico, baile popular con Beto Nogueira y su conjunto y Va con ritmo. Sábado, acto protocolar y desfile institucional y tradicionalista. A las 16:30, los ballet Amanecer de General Lavalle, Bombo Legüero de Dolores, Melipalitos, taller municipal de danzas, Gauchos de Güemes (Villa Clelia). A las 18:00, carrera aniversario. Por la noche, los ballet Municipal, Taller municipal de Danzas, Juan Lambrecht y su conjunto, Melipal, Gisela Juárez, La Nueva Luna y cierre con Los Hidalgo. Sorteo. Organiza la Municipalidad de Tordillo.

la Municipalidad de Tordillo. Más información: www.instagram.com/tordillomunicipio/ - www.facebook.com/tordillomunicipio

Saavedra

5º Fiesta del Cordero Serrano - 1°Fiesta Provincial del Cordero Serrano

Entrada: gratuita.

Fecha, hora y lugar: domingo 21, a partir de las 10:00, en el Parque Los Álamos.

en el marco del 137 aniversario de Saavedra el cordero serrano será el plato central de los festejos. Degustación de comidas de la Fiesta del Omelette Gigante y de la Fiesta del Aligot, espectáculos, desfile de instituciones y feria de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de la Fiesta del Cordero Serrano con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra, el auspicio de prestadores privados y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/5-fiesta-del-cordero-serrano

Eventos culturales

La Plata

Camino a Belén – Navidad en la Catedral 2025

Actividad gratuita.

Fecha, hora y lugar: lunes 8 de diciembre de 2025 al lunes 2 de febrero 2026, en el Deambulatorio de la Catedral.

recorrido junto a los protagonistas del Misterio de la Encarnación, un camino de Fe y oración en torno a la Navidad.Viernes 19 de diciembre, a las 2:00, misa criolla con el coro de la Fundación Catedral. Organiza la Municipalidad de La Plata.

la Municipalidad de La Plata. Más información: www.instagram.com/laplata.capital/ - www.facebook.com/MunicipalidadDeLaPlata

Berazategui

Concierto Sinfónico Coral

Entrada: gratuita.

gratuita. Fecha, hora y lugar: viernes 19, a las 21:00, en la Parroquia Sagrada Familia, calle 148 entre 13 y 14.

presentación de la Orquesta Escuela de Berazategui y el Coro de Adultos de la Municipalidad de Berazategui. Solista, Blanca García Pérez (soprano). Dirección: Edgardo Palotta. Organiza la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Berazategui.

la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Berazategui. Más información: https://berazategui.gob.ar/cultura/agenda

Luján

Concierto de Navidad en el Santuario de Luján

Entrada : gratuita.

: gratuita. Fecha, hora y lugar: sábado 20, a las 20:00, en la Basílica de Luján.

la propuesta combina música, fe y tradición en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad con la interpretación de la Misa Criolla y Navidad Nuestra de Ariel Ramírez, a cargo del Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani y del Coro Municipal de Niños. El concierto marca el cierre del IV Ciclo de Conciertos del Árbol Solo, edición 2025. Quienes no puedan asistir presencialmente podrán acompañar la transmisión en vivo a través de: youtube.com/santuariodelujan. Organiza la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján con el acompañamiento del Municipio de Luján. Además, el 24/12, será el momento de la Misa de Nochebuena y Navidad a las 19 horas; y, durante la Navidad del 25/12, habrá misas en diferentes horarios desde las 08:00.

la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján con el acompañamiento del Municipio de Luján. Además, el 24/12, será el momento de la Misa de Nochebuena y Navidad a las 19 horas; y, durante la Navidad del 25/12, habrá misas en diferentes horarios desde las 08:00. Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan

Puan

Lanzamiento Temporada 2025/2026

Entrada: gratuita.

gratuita. Fecha, hora y lugar: sábado 20, en Darregueira y domingo 21, en la Laguna de Puan. Ambos días desde las 18:00.

apertura de verano 2025/2026 con murgas locales, comparsa Ritmo Imponente de Punta Alta y la presentación especial de Marí Marí del carnaval de Gualeguaychú. Organiza la Municipalidad de Puan.

la Municipalidad de Puan. Más información: www.instagram.com/municipiopuan/ - www.facebook.com/municipiodepuan

Bahía Blanca

7º Festival de Cultura China

Entrada: gratuita.

gratuita. Fecha, hora y lugar: domingo 21, de 15:00 a 21:00, en el Parque de Mayo.

danza del león y del dragón, muestras de Wushu y Taiji de la Escuela Sheng local, exhibiciones de vestimenta, caligrafía e idioma chino, música, gastronomía, feria de emprendimientos, desfile de Leones y Dragón Chino. Organiza el Instituto Longli Wushu y la Cámara de Comerciantes Chinos de Bahía Blanca, con el apoyo de la Municipalidad de Bahía Blanca.

el Instituto Longli Wushu y la Cámara de Comerciantes Chinos de Bahía Blanca, con el apoyo de la Municipalidad de Bahía Blanca. Más información: www.instagram.com/culturachinabahia/ - www.facebook.com/culturachinabb

Coronel Suárez

16º Suarez Peatonal – Edición Navidad

Entrada: gratuita.

gratuita. Fecha, hora y lugar: domingo 21, desde las 18:00, sobre la calle Mitre.

evento con programación artística para toda la familia que incluye un espacio infantil con patio, estatuas vivientes, pintura en vivo, juegos interactivos y presencia de Papá Noel. Espectáculos en escenario central: Lo Que Quedó de Bahía Blanca, Lado B, el dúo Fran y Lea y cierre con Familia Techno, los DJs Mijael Monti y Bautista Graff Bohn. Escenario ubicado en Trend (sobre calle Sarmiento): banda local Ron Doberto. Escenario de Tacos Bar: actuación del artista huanguelense Leo González. Organiza la Municipalidad de Coronel Suárez.

la Municipalidad de Coronel Suárez. Más información: www.coronelsuarez.tur.ar/all-events/?event=378549

Veinticinco de Mayo

Lazos Navideños 2025

Entrada: gratuita.

gratuita. Fecha, hora y lugar: domingo 21, a las 19:00, en la Casa de la Cultura, calle 27 entre 10 y 11.

villancicos, personajes y disfraces navideños, torneo de ajedrez, cosplay, fotos y juegos. Organiza la Municipalidad de Veinticinco de Mayo.

la Municipalidad de Veinticinco de Mayo. Más información: www.instagram.com/p/DRwxWO6ES3A/

Eventos deportivos

Coronel Suárez

5° Carrera Nocturna

Fecha, hora y lugar: viernes 19, a las 21:15, desde Brandsen y av. Casey.

carrera nocturna con circuitos de 5 y 10 kilómetros. Inscripción arancelanda: $8.000, a través del link: bit.ly/5tacarreranocturna (si se realiza en el momento de la carrera, se recomienda llevar DNI).

$8.000, a través del link: bit.ly/5tacarreranocturna (si se realiza en el momento de la carrera, se recomienda llevar DNI). Organiza la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Coronel Suárez.

la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Coronel Suárez. Más información: www.instagram.com/suarezmunicipio/ - www.facebook.com/suarezmunicipio

Chascomús

Circuito de Aguas abiertas

Fecha, hora y lugar: sábado 20, a partir de las 12:00, en la Oficina de Turismo, Lastra y Costanera.

el circuito entrega la Copa Omar “Ñato” Ledesma para la categoría masculino y la Copa Teresita Newton para la femenina, en homenaje a estos nadadores de la ciudad. Largada: carrera promocional, a las 12:30 y principal, a las 14:00. Inscripción: arancelada.

arancelada. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

la Municipalidad de Chascomús. Más información: https://apps.chascomus.gob.ar/deportes/aguasabiertas/

Necoche

Los Destructores: Travesía Acuática

Fecha, hora y lugar: domingo 21, a las 06:30, largando desde Cabañas Río Quequén.

sábado 20, a las 18:00, entrega de kits. Domingo, entrega de kits, charla técnica, traslado a las largadas desde Cabañas Río Quequén. Contará con dos distancias: 10 kilómetros, prueba principal a las 09:00, y 5 kilómetros de prueba de integración a las 09:40. Lunch a las 12:00 y premiación a las 13:00. Actividad arancelada.

Inscripción: forms.gle/oN5KadJHyqESdQGf9

Más información: www.instagram.com/destructorestravesiaacuatica/ - www.facebook.com/profile.php?id=100063777889459

Villa Gesell

Maratón Cross Adventure

Fecha, hora y lugar: domingo 21, desde las 9:00, en av. Buenos Aires y av. 3.

domingo 21, desde las 9:00, en av. Buenos Aires y av. 3. Descripción: circuitos con distancias de 5 y 10 kilómetros. La inscripción incluye remera oficial hasta agotar stock, número de corredor, clasificación por cronometraje instantáneo, servicio de hidratación, frutas, servicio médico, seguros, premiación y sorteos.

circuitos con distancias de 5 y 10 kilómetros. La inscripción incluye remera oficial hasta agotar stock, número de corredor, clasificación por cronometraje instantáneo, servicio de hidratación, frutas, servicio médico, seguros, premiación y sorteos. Inscripción arancelada.

Organiza CFC Deportes con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.

CFC Deportes con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell. Más información: https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/maraton-cross-adventure-villa-gesell-2025

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.