¿Cuándo podemos hablar de ‘adicción’ al amor?

Elizabeth Gilbert utilizaba a las personas como si fueran drogas: un punto que destaca a lo largo de su libro de memorias All the Way to the River (Hasta el río), publicado en septiembre en Reino Unido.

En el libro, Gilbert describe cómo se enamoró de su amiga Rayya Elias. El diagnóstico de cáncer terminal de Elias obligó a Gilbert a revelar sus sentimientos, a pesar de estar casada en ese momento. Admite que permitió a Elias, que se autodenominaba “exdrogadicta”, acceder a drogas duras y alcohol durante sus últimos meses como un acto retorcido de cariño.

“Necesitaba a Rayya a un nivel que iba mucho más allá de lo saludable”, escribe Gilbert sobre su deseo de demostrar su compromiso con actos extremos.

Confrontada con su compulsión por buscar sentido a través de los subidones de la intensidad romántica, Gilbert acaba diagnosticándose a sí misma como “adicta al sexo y al amor”, y explora esa etiqueta a través de la autorreflexión y de comunidades de recuperación de 12 pasos como Sex and Love Addicts Anonymous (SLAA).

La adicción al amor y al sexo pueden solaparse y a menudo se discuten juntas, pero Gilbert se centra menos en su vida sexual que en las formas extremas en que persigue el amor, la aceptación, la validación y la aprobación, abreviadas en las comunidades de recuperación como “Lava”. Algunas de estas comunidades de recuperación, como Love Addicts Anonymous (LAA), se ocupan principalmente de la adicción al amor como una forma única de obsesión malsana.

El amor, la intimidad y la aceptación son necesidades universales, y la sociedad occidental venera el romance, idolatrando los comportamientos extremos en su búsqueda. Por lo tanto, uno puede preguntarse: ¿en qué momento el amor se vuelve disfuncional?

¿Cómo es la adicción al amor y qué se puede hacer al respecto?

¿Qué es la adicción al amor?

La adicción al amor ha sido objeto de investigación durante décadas. Sin embargo, los expertos siguen debatiendo si “adicción” describe adecuadamente la fijación romántica destructiva o si sería mejor entenderla como una confluencia de trastornos de apego, patrones de comportamiento y disfunción relacional.

Aunque está claro que las personas pueden sufrir por sus patrones de relación, a los expertos les preocupa patologizar en exceso las experiencias humanas normales. “Me inclinaría más por decir ”una persona que lucha con los límites“ o ”una persona que experimenta enredo“”, dice la terapeuta sexual Erin Davidson; el término “adicto al amor” puede ser reduccionista o vergonzoso, o utilizarse como una renuncia a la responsabilidad por el comportamiento abusivo.

“En parte, lo que llamamos amor es simplemente ser adicto a otra persona”, afirma el Dr. Brian Earp, profesor asociado de ética biomédica, filosofía y psicología en la Universidad Nacional de Singapur. Algunos filósofos de la adicción se sienten incómodos al concebir el amor como una adicción perjudicial, argumentando que el amor es un “bien inherente” y, como tal, no debe asociarse con la adicción, que connota daño, afirma Earp.

No obstante, muchos investigadores utilizan el concepto de “adicción al amor” como abreviatura para explorar los romances inadaptados.

Según una encuesta de investigación de 2023, la adicción al amor puede considerarse un tipo de dependencia conductual, una amplia categoría de trastornos que incluye la adicción a los juegos, a las compras y a la comida. Los datos demográficos son escasos, pero en 2011, investigadores en psicología estimaron que el 3% de la población estadounidense es adicta al amor.

La adicción al amor “se presenta como una necesidad incesante” de relaciones románticas en las que surgen “comportamientos disfuncionales asociados con un miedo recurrente al abandono”, escriben los autores de la encuesta de 2023.

Las características de la afección pueden incluir altos niveles de “saliencia”, o dirigir la mayoría de los pensamientos y sentimientos hacia el objeto de amor; “modificación del estado de ánimo”, o lidiar con los sentimientos negativos pensando en la persona amada o pasando tiempo con ella; y “conflicto”, una interferencia en las actividades diarias debido a la concentración en la persona amada, según los modelos de investigación sobre adicciones conductuales.

Los autores también señalan que existe un “peligro real en la manifestación psicopatológica” de la adicción al amor; puede indicar un trastorno mental grave y no es solo una forma hiperbólica de describir una desventura romántica.

Pero debido a la falta de consenso entre los expertos, ni la adicción al sexo ni la adicción al amor son un diagnóstico formal según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5). Por lo tanto, no existe un consenso médico absoluto sobre quién puede considerarse adicto al amor o al sexo, ni sobre cómo deben buscar tratamiento.

¿Puede el amor ser adictivo?

El amor, la aprobación y la validación están asociados con neurotransmisores que producen bienestar, como la oxitocina y la dopamina. Por ello, los investigadores suelen establecer paralelismos entre la euforia del romance y el subidón de drogas como el alcohol, la heroína o la cocaína.

El amor es “fenomenológicamente idéntico al subidón”, afirma Earp, “un estado alterado de conciencia que es muy placentero y emocionante, algo aterrador, pero muy, muy agradable”. Estar enamorado “se siente de alguna manera más verdadero o más real que la vida cotidiana”, lo que lleva a las personas a ignorar, en mayor o menor medida, las normas habituales mientras persiguen la intensidad, afirma.

El umbral de la adicción se alcanza cuando un comportamiento, o un conjunto de comportamientos, se vuelve incontrolable, lo que perturba la capacidad de la persona para llevar una vida razonablemente equilibrada y satisfactoria y le causa sufrimiento a ella o a quienes la rodean. En la adicción al amor, la euforia del amor puede volverse inadaptada y empezar a “interferir en lo que una persona quiere para su vida o sus relaciones”, afirma Davidson.

¿Cuáles son los síntomas de la adicción al amor?

Según los expertos en adicciones, no hay dos casos exactamente iguales. Sin embargo, los adictos al amor pueden mostrar rasgos de amor “inmaduro”, “sentirse desesperados y solos” cuando están solteros, seguir persiguiendo a su objeto de amor mucho después de que la relación haya terminado o “reemplazar inmediatamente las relaciones terminadas”, escribió el psicólogo de la Universidad del Sur de California, Dr. Steve Sussman, en 2010.

Otros patrones podrían incluir esperar que la relación adecuada “arregle” la vida de uno o poner en peligro constantemente las relaciones existentes para sentir la emoción del primer enamoramiento.

Para Cyn Posner, de 50 años, una adicta al amor que se identifica a sí misma como tal y que trabaja y escribe sobre la recuperación, los patrones adictivos parecían consistir en involucrarse con personas inaccesibles a pesar de desear una relación monógama estable, y “no ser capaz de alejarse” de relaciones en las que era “maltratada emocionalmente” y engañada. “No era capaz de estar bien por mí misma”, dice Posner.

Los adictos al amor pueden sentirse “tan visceralmente atraídos” por una persona que no se atreven a dejarla, incluso ante el daño que les causa, dice Earp.

Es posible que los adictos al amor no sean conscientes de sus patrones, tal vez debido a la normalización cultural de la disfunción romántica o porque la irracionalidad es una característica de la adicción. Llegar a aceptar que se tiene un problema que escapa a su control es, en las comunidades de recuperación, un primer paso crucial hacia la curación.

Dominic McClintock, un profesional de TI militar de 43 años, se encuentra ahora en recuperación y trabajando con un terapeuta. Pero antes, podía conocer a una mujer —una clienta o compañera de trabajo, o una desconocida que buscaba en Reddit— y empezar a fantasear, a compartir demasiado y a coquetear con ella, ocultándoselo a su esposa.

“No era sexual”, dice McClintock, que también se autodenomina “adicto a la fantasía”. Esto le hacía sentir inocente, afirma. Pero la fuerza de su necesidad acabó por hacerle reflexionar: “No podía parar”.

¿Qué causa la adicción al amor?

Como cualquier otra adicción, la adicción al amor no tiene una causa única y probablemente surge de una compleja interacción de factores genéticos, psicológicos, sociales y de desarrollo, afirma Earp.

Shena Lashey, una terapeuta de Houston que se ha especializado en este tema durante más de una década, atribuye los patrones emocionales compulsivos de sus clientes a traumas infantiles, como el abuso, el abandono, el desplazamiento y el descuido emocional.

“¿Cuántos de nosotros podemos decir que tuvimos todo lo que necesitábamos emocional y físicamente cuando éramos niños? Probablemente casi ninguno”, dice Courtney D, de 27 años, una estilista queer de California que se identifica como adicta al amor. “Hay mucho amor propio que no se nos enseña en la sociedad occidental”.

Lashey y Davidson afirman que a los clientes a menudo les resulta esclarecedor aprender sobre la teoría del apego y la “codependencia”. Esta última —un enredo sin límites en el que una persona asume tanta responsabilidad por su pareja que pierde su sentido del yo, sacrifica su propio bienestar y experimenta una baja autoestima y una disminución de su calidad de vida— es particularmente característica de los adictos al amor.

“No todos los codependientes son adictos al amor, pero todos los adictos al amor son codependientes”, afirma Lashey.

La adicción al amor puede coexistir con otros trastornos, en particular con afecciones relacionadas con la impulsividad y el control, afirma Davidson. Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo, algunas manifestaciones del autismo, la ansiedad y la depresión, y el trastorno por estrés postraumático pueden cruzarse con todo tipo de adicciones, debido a rasgos psicológicos y neurobiológicos subyacentes.

Se estima que, en el 40% de los adictos al amor, la afección se superpone con trastornos por consumo de sustancias. Posner solía recaer en el alcohol y las pastillas después de una ruptura, afirma. Intentar calmarse a uno mismo pasando a una nueva adicción no es infrecuente entre los asistentes a programas de 12 pasos, afirma; muchas de las personas que ha conocido en recuperación por adicción al amor también han asistido a Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, “porque tendemos a necesitar escapar de nuestra realidad”, afirma.

¿Cómo pueden los adictos al amor desarrollar una relación más sana con el romance?

No existen tratamientos basados en la evidencia para la recuperación de la adicción al amor, pero la terapia de un profesional cualificado puede ayudar al paciente a comprender su relación con la confianza, el amor y la pareja, y a desarrollar la autoestima, afirma Lashey. Un terapeuta puede ayudar a eliminar “la fantasía, la rumiación y la falsedad”, para que las personas puedan aclarar y perseguir lo que realmente quieren, afirma.

Los grupos de recuperación son una forma accesible para que las personas encuentren apoyo, comunidad e información. No se han realizado estudios controlados sobre los resultados de los grupos de autoayuda, pero en 2023, los investigadores que estudiaban las opciones de tratamiento para la adicción al amor escribieron que las intervenciones grupales pueden ser “fundamentales para romper el aislamiento y experimentar formas nuevas, más saludables y más funcionales de relación”.

“Son muy fiables y muy consistentes”, dice Courtney sobre las reuniones de recuperación. “Se hacen todos los días”.

Sin embargo, con su énfasis en la espiritualidad y su estructura rígida, los grupos de recuperación de 12 pasos no son para todo el mundo. Y debido a que estos grupos ponen en contacto a adictos al amor sin curar, los asistentes dicen que pueden presentar oportunidades para nuevos y desacertados enredos románticos. Las reuniones específicas para cada género pueden ayudar a reducir esas complicaciones para los asistentes heterosexuales.

El modelo de padrinazgo del programa de 12 pasos, en el que un miembro más experimentado de la comunidad guía a un nuevo miembro a través de su recuperación, fue útil para Posner. El padrino la ayudó a escribir una lista de objetivos, o comportamientos “prioritarios”, entre los que se incluía comunicar abiertamente que buscaba una relación estable, monógama y duradera al inicio de nuevas relaciones. También creó una lista de comportamientos “no prioritarios” que debía evitar, entre los que se incluía “acosar a sus ex en las redes sociales”.

A diferencia de la recuperación del consumo de sustancias, la abstinencia total no es el objetivo de los programas de adicción al amor; el objetivo es que las personas cultiven relaciones sanas y satisfactorias. Los marcos varían, pero según la experiencia de Posner, se anima a los participantes a pasar un año sin incurrir en comportamientos mínimos antes de buscar un nuevo romance, y a restablecer su fecha de sobriedad si recaen.

En All the Way to the River, Gilbert escribe sobre el aburrimiento solitario de la abstinencia de la adicción al amor, y describe cómo le llevó meses reorientarse, pasando de las relaciones amorosas llenas de adrenalina a satisfacciones más estables y a la creencia en el amor propio y la fuerza interior.

Quizás resulte reconfortante saber que el amor debilitante y destructivo existe desde hace milenios. En el siglo I a. C., el poeta romano Ovidio escribió Remedia Amoris, o El remedio para el amor. Sus recomendaciones son atemporales: distanciarse y distraerse del objeto de nuestro anhelo, y buscar una satisfacción más profunda en nuestro interior. “Deja que tu mente ágil abarque lo que amas”, escribe, “y libera tu cuello del collar que te hace daño”.