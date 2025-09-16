Trump demanda a The New York Times por “difamación y calumnias” y pide US$15.000 millones

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este lunes por la noche en Truth Social la presentación de una demanda por difamación y calumnias de 15.000 millones de dólares contra The New York Times, al que acusa de servir como portavoz de los demócratas.

En una publicación de Truth Social, Trump afirmó que la demanda se interpone en Florida y señaló, entre otras preocupaciones, el respaldo del Times a la excandidata presidencial Kamala Harris.

“Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnias de 15.000 millones de dólares contra The New York Times, uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia de nuestro país, convirtiéndose prácticamente en un portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical”, ha posteado Trump: “ Lo considero la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia. Su apoyo a Kamala Harris fue colocado en el centro de la portada de The New York Times, ¡algo inaudito hasta ahora! Durante décadas, The Times ha utilizado un método para mentir sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mi negocio, el movimiento, MAGA y nuestra nación en su conjunto”.

Trump prosigue: “Me ENORGULLECE responsabilizar a este periódico, otrora respetado, como lo hacemos con las cadenas de noticias falsas, como nuestro exitoso litigio contra George Slopadopoulos/ABC/Disney y 60 Minutes/CBS/Paramount, quienes sabían que me estaban difamando falsamente mediante un sistema altamente sofisticado de alteración documental y visual, lo cual era, en efecto, una forma maliciosa de difamación, y, por lo tanto, llegaron a acuerdos por cantidades récord. Practicaron esta intención a largo plazo y este patrón de abuso, que es inaceptable e ilegal. El New York Times ha tenido permitido mentir, difamarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba YA! La demanda se presenta en el Gran Estado de Florida”.