Jimmy Kimmel arrasa en audiencias y logra el programa más visto de su historia tras la censura de Trump

Jimmy Kimmel arrasó en audiencias en Estados Unidos con su regreso a la televisión americana tras la censura que sufrió durante casi una semana por la suspensión que la cadena ABC hizo de su programa Jimmy Kimmel Live! por un chiste satírico sobre el asesinato de Charlie Kirk, líder del movimiento trumpista MAGA.

El late show atrajo este martes a 6,26 millones de espectadores, según ha notificado el canal propiedad de Walt Disney Co. en un comunicado. Una cifra que cuadriplica los 1,5 millones de televidentes que Jimmy Kimmel promediaba hasta la fecha en lo que va de temporada.

El hito para el cómico neoyorquino es todavía más meritorio, ya que el espacio no estuvo disponible para el 23% de la audiencia en Estados Unidos por la decisión de Nexstar y Sinclair, dos conglomerados de cadenas locales, de seguir boicoteando la emisión por motivos políticos.

Aun así, pese a que Jimmy Kimmel Live! no llegó a todo su público potencial, consiguió su programa regular más visto (sin contar un par de entregas especiales) en sus 22 años de historia en la televisión, tal y como destacan Variety y The Hollywood Reporter.

Una atención social y mediática que el propio humorista ya predijo en su monólogo de regreso a la pantalla, donde definió como “antiamericano” el ataque a la libertad de expresión que había orquestado contra él la administración de Donald Trump. En su discurso, Kimmel respondió a una crítica del presidente estadounidense en la que aseguraba que su show debía ser cancelado por “falta de talento” y por “falta de audiencia”. “Bueno, ¡hoy sí la tengo!”, ironizó el presentador, vaticinando que la expectación por su vuelta rompería récords.

Jimmy Kimmel también arrasa en Youtube

Jimmy Kimmel también arrasa en Internet, donde esa atención por su reaparición cruzó fronteras en todo el planeta tras la censura trumpista. Hasta el momento, la cuenta oficial de YouTube del programa ha registrado más de 19 millones de visualizaciones en el video titulado Jimmy Kimmel is back! (¡Jimmy Kimmel está de vuelta!), publicado hace apenas 24 horas, por lo que se espera que la cifra continúe en aumento.

Anteriormente el hito le correspondía al video en el que Kimmel hablaba sobre los detalles del nacimiento de su hijo y su enfermedad cardíaca, que actualmente con 14 millones de visualizaciones.