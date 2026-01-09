La industria y la construcción cerraron noviembre con caídas

Tanto el sector industrial como el de la construcción cerraron noviembre con pésimos resultados. Con respecto al primero, cayó casi 9% en la medición interanual, reflejando la tendencia en caída consolidada; para el segundo indicador, es la segunda vez que cierra en terreno negativo, tras haber caído 4,7% contra noviembre del 2024.

Tanto la producción fabril como la construcción se enfriaron en el penúltimo mes del 2025. Ambos indicadores mostraron resultados desfavorables para el fin de año.

De acuerdo a los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el sector industrial registró su quinto mes consecutivo en caída, mientras que la construcción obtuvo su segundo mes en el año con un resultado poco alentador.

La industria no repunta

En noviembre, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 8,7% respecto a igual mes de 2024. Comparado con octubre, el IPI manufacturero cayó 0,6%.

Sin embargo, los meses que sí cerró en alza (desde enero hasta junio) parecen haber tenido más influencia al momento de medir el acumulado del año: subió 2% respecto a igual período de 2024.

Con esta nueva caída, registra el quinto mes del año consecutivo en caída: julio (-0,8%), agosto (-4,3%), septiembre (-0,5%), octubre (-2,8%) y noviembre (-8,7%).

Uno por uno, los números de la industria

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 6,3%.

6,3%. Madera, papel, edición e impresión: -0,3%.

-0,3%. Otro equipo de transporte: -0,5%.

-0,5%. Productos minerales no metálicos: -2,4%.

-2,4%. Industrias metálicas básicas: -3,1%.

-3,1%. Sustancias y productos químicos: -3,4%.

-3,4%. Productos de tabaco: -5,6%.

-5,6%. Alimentos y bebidas: -7,8%.

-7,8%. Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -9,4%.

-9,4%. Productos de caucho y plástico: -12,5%.

-12,5%. Otros equipos, aparatos e instrumentos: -14%.

-14%. Prendas de vestir, cuero y calzado: -17,6%.

-17,6%. Maquinaria y equipo: -17,9%.

-17,9%. Productos de metal: -18,6%.

-18,6%. Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -23%.

-23%. Productos textiles: -36,7%.

La construcción vuelve a caer por segunda vez en el año

En cuanto al indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), volvió a registrar un mal desempeño como ya había sucedido en enero (-1,4%).

En particular, cayó 4,7% interanual y 4,1% mensual. En el período enero-noviembre mostró un aumento del 6,6%, explicado por el buen desempeño que sostuvo durante el resto de los meses.

Con relación a igual mes del 2024, cinco de los trece insumos para la construcción subieron en noviembre: artículos sanitarios de cerámica, hormigón elaborado, asfalto, hierro redondo y aceros para la construcción y resto.

Mientras que cemento portland, mosaicos graníticos y calcáreos, pinturas para construcción, cales, placas de yeso, pisos y revestimientos cerámicos, yeso y ladrillos huecos cayeron en la medición interanual.

Expectativas desfavorables para el período diciembre-febrero

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción -realizada a grandes empresas del sector- reflejan expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período diciembre 2025-febrero 2026.

Obras privadas: el 68,5% prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 18,5% estima que disminuirá y 13%, que aumentará.

el 68,5% prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 18,5% estima que disminuirá y 13%, que aumentará. Obras públicas: el 54,1% opina que el nivel de actividad no cambiará durante el período diciembre 2025-febrero 2026, mientras que 24% cree que disminuirá y 21,9%, que aumentará.

Uno por uno, los números de los insumos

Artículos sanitarios de cerámica: 33,2%.

33,2%. Hormigón elaborado: 19,7%.

19,7%. Asfalto: 17,6%.

17,6%. Hierro redondo: 5,9%.

5,9%. Aceros para la construcción y resto: 1,6%.

1,6%. Cemento portland: -4,7%.

-4,7%. Mosaicos graníticos y calcáreos: -5,7%.

-5,7%. Pinturas para construcción: -7,4%.

-7,4%. Cales: -8,6%.

-8,6%. Placas de yeso: -9%.

-9%. Pisos y revestimientos cerámicos: -15%.

-15%. Yeso: -17,8%.

-17,8%. Ladrillos huecos: -19,3%.

Con información de agencias.

IG