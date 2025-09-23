Jimmy Kimmel vuelve a la TV tras haber sido marginado por un comentario sobre el asesino de Charlie Kirk

La cadena de televisión ABC ha anunciado este lunes el regreso del cómico Jimmy Kimmel después de haber suspendido su programa por un comentario sobre el asesino de Charlie Kirk.

“El miércoles pasado”, dice el comunicado, “decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación en un momento tan emotivo para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y, tras ello, decidimos retomar el programa este martes”.

La “suspensión indefinida” del programa anunciado por la ABC hace una semana, que se produjo después de una amenaza del presidente del organismo regulador de las telecomunicaciones en EEUU, Brendan Carr. “O lo hacen por las buenas o por las malas”, dijo el presidente de la FCC, que posteriormente fue reforzado por el propio presidente de EEUU, llegando a amenazar con retirar licencias de televisión a las cadenas.

La suspensión del programa de Kimmel se produjo después de la cancelación del programa de Stephen Colbert por parte de la CBS, que había accedido a indemnizar a Trump por una denuncia al programa '60 minutos' con más de 30 millones; llegó después de la cesión de la ABC a pagar 16 millones por un comentario de un presentador; y después de las demandas multimillonarias a The Wall Street Journal y The New York Times por publicar noticias que no le gustan al presidente.

En medio de toda esa ofensiva mediática se produjo la suspensión de Kimmel. Pero, una semana después, la ABC cambia de criterio: si antes había hecho un ejercicio público de cesión ante la Administración Trump, ahora esta decisión será mal recibida en la Casa Blanca, donde el presidente de EEUU ha insultado dos veces a su corresponsal, Johnatan Karl, en los últimos días.

En efecto, las amenazas se fueron redoblado desde el anuncio de la ABC de suspender el programa de Kimmel. El pasado jueves, el presidente de EEUU, en el vuelo de vuelta desde Reino Unido, amagaba con retirar las licencias de emisión a las grandes televisiones por tener una línea editorial poco trumpista: “Esto también debería discutirse en cuanto a las licencias. Cuando tienes una cadena, tienes programas nocturnos y lo único que hacen es atacar a Trump.... Si miras, no han tenido un comentarista conservador en años. Lo único que hacen es atacar, no pueden hacer eso, son una rama del Partido Demócrata. Leí en alguna parte que las cadenas estaban en mi contra en un 97%, y aun así gané fácilmente las elecciones. Solo me dan mala publicidad o mala prensa. Y están operando con una licencia. Creo que tal vez deberían revocarles la licencia. Dependerá de Brendan Carr, es excepcional, es un patriota, ama a nuestro país y es un tipo duro. Así que ya veremos”.

La suspensión de Kimmel estaba teniendo consecuencias para la ABC. El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, había anunciado este lunes que no participaría en un programa de la filial de la cadena ABC debido a la suspensión indefinida del 'show' de Jimmy Kimmel, informa Efe.

“No me retiro para acusar a la filial local o a los periodistas que trabajan duro, sino como respuesta a los líderes empresariales que han antepuesto sus beneficios a su responsabilidad de defender la libertad de prensa”, expresó Mamdani en un acto de campaña en Roosevelt Island (Nueva York).

Más de 400 artistas, entre los que se cuentan estrellas de Hollywood como Jennifer Aniston, Meryl Streep o Robert de Niro, se unieron este lunes a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) para defender el derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos, en respuesta a la suspensión de este programa.