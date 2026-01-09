Quiénes son los dos argentinos entre los presos políticos en Venezuela: la historia de Nahuel Gallo y Germán Giuliani

El nombre de Nahuel Agustín Gallo y el de Germán Darío Giuliani figuran entre los pocos ciudadanos argentinos que permanecen encarcelados en Venezuela en lo que organizaciones de derechos humanos y políticos argentinos califican como detenciones arbitrarias o “presos políticos”. Ambos casos adquirieron mayor visibilidad a finales de 2025 e inicios de 2026 en el marco de tensiones bilaterales entre Buenos Aires y Caracas, y de un clima político convulsionado en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Quién es Nahuel Gallo

Nahuel Agustín Gallo, de 33 años y miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia. Su familia y autoridades argentinas sostienen que viajaba para ver a su pareja venezolana y a su hijo pequeño, pero fue arrestado por las fuerzas chavistas y acusado por el gobierno venezolano de delitos graves, incluyendo supuesta conspiración y terrorismo.

La detención de Gallo generó un fuerte reclamo desde la Argentina. El Gobierno describió su situación como “detención ilegal” y sin acceso consular adecuado, mientras organismos internacionales y defensores de derechos humanos han denunciado violaciones al debido proceso. La situación de Gallo fue elevada incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) en enero de 2025.

Quién es Germán Giuliani

Germán Darío Giuliani, abogado argentino, afronta un caso similar. Según informan medios y declaraciones diplomáticas, fue detenido en mayo de 2025 tras viajar a Venezuela por motivos comerciales y enfrentó un procesamiento con acusaciones de terrorismo, narcotráfico y conspiración, cargos que sus defensores consideran infundados y parte de una estrategia de represión política en aquel país.

Reclamos y reacción oficial

La situación de ambos detenidos trascendió el ámbito familiar para convertirse en un tema de política exterior. Sectores del arco político argentino, incluidos diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), La Libertad Avanza (LLA) y Coalición Cívica, reclamaron la liberación inmediata de Gallo y Giuliani, tildando sus detenciones de arbitrarias e injustas.

La senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y jefa del bloque de LLA, sostuvo que la reciente liberación de presos políticos en Venezuela, anunciada por las autoridades de Caracas, debe incluir a los dos argentinos y expresó la urgencia de que regresen con sus familias. “Los queremos de vuelta en casa”, escribió en su cuenta de X, mientras la expectativa crece sobre una posible liberación.

El anuncio de Caracas sobre la liberación de presos políticos —después de largos años de denuncias internacionales por violaciones sistemáticas de derechos humanos— abrió una ventana de esperanza para familiares y diplomáticos que siguen de cerca estos casos. Organizaciones como el Foro Penal de Venezuela calculan que hay más de 800 presos políticos en ese país, incluidos numerosos extranjeros.

En medio de estas tensiones, el Gobierno argentino ha intensificado gestiones diplomáticas para asegurar la liberación y el regreso de Gallo y Giuliani. La situación se sigue con atención en Buenos Aires, donde sectores políticos y familiares mantienen vivo el reclamo por justicia y la reunificación con sus seres queridos.

NB