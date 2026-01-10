Doce películas que compiten en los Globos de Oro 2026 para ver por streaming: de qué se tratan y dónde mirarlas

Mientras el mundo del espectáculo palpita la temporada de premiaciones que suele comenzar en enero y prolongarse hasta la entrega de los Oscar en marzo, varias de las películas que tienen nominaciones y pasaron por las salas de cine ya están disponibles para ver por streaming.

Es el caso de numerosos largometrajes que compiten por los Globo de Oro que se entregan este domingo 11 de enero y que se pueden ver en formato hogareño.

A continuación, un repaso por algunas de las más destacadas, los tráilers y las plataformas que las ofrecen.

1. Frankenstein. Dirigida y escrita por Guillermo del Toro, esta película es una versión de la novela de Mary Shelley, con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, con Charles Dance y Christoph Waltz en el elenco. Compite en cinco categorías: Película dramática, Director, Actor, Actor de reparto y Banda sonora.

“El director ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta la historia clásica de Mary Shelley sobre Víctor Frankenstein, un científico brillante y ególatra que da vida a una criatura en un monstruoso experimento que termina siendo la perdición tanto del creador como de su trágica creación”, informaron desde Netflix.

La película Frankenstein está disponible en Netflix.

2. Pecadores. Después de su paso por los cines, esta película llegó a HBO Max en julio pasado y cuenta con varias nominaciones. Compite, entre otras, en las categorías de Película dramática, Actor, Director, Guión, Banda sonora, Canción original y Logros cinematográficos y de taquilla.

“Del visionario cineasta nominado al Oscar Ryan Coogler—director de Black Panther y Creed—y protagonizada por Michael B. Jordan, llega Pecadores (Sinners), una nueva visión del miedo. Buscando dejar atrás un pasado turbulento, dos hermanos gemelos (interpretados por Jordan en un impactante doble papel) regresan a su ciudad natal con la esperanza de comenzar de nuevo. Pero lo que los espera es una presencia aún más oscura”, detallaron desde la plataforma.

“Escrita y dirigida por Coogler, Pecadores cuenta con un elenco estelar encabezado por Michael B. Jordan, la nominada al Oscar Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Miller y Delroy Lindo”, agregaron.

La película Pecadores (Sinners) está disponible en HBO Max.

3. Matate, amor. Basada en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, la protagonista de esta película, Jennifer Lawrence, compite en los Globos de Oro en la categoría que premia a la mejor actriz.

“Una pareja joven, enamorada y llena de esperanza (Grace y Jackson) se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo. Grace intenta encontrar su identidad, con un nuevo bebé, en ese entorno aislado. Sin embargo, a medida que comienza a desmoronarse, se descubre de nuevo, no a través de la debilidad, sino de la fuerza y una impresionante vitalidad desenfrenada. Ambientada en un Estados Unidos rural, Matate, amor es el retrato de una mujer envuelta por el amor y la locura. Es protagonizada por Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek”, informó en un comunicado Mubi, la plataforma donde el largometraje está disponible desde finales de diciembre.

“La película tuvo su Premiere Mundial en el Festival de Cine de Cannes a principios de año. Jennifer Lawrence ha sido galardonada con el Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián y ha sido nominada a un Premio Gotham por Destacada Interpretación Protagonista. Matate, amor también fue nominada a siete Premios del Cine Independiente Británico (BIFA), incluyendo Mejor Directora para Lynne Ramsay y Mejor Interpretación Protagonista para Jennifer Lawrence, y ganó dos premios, por Mejor Fotografía y por Mejor Supervisión Musical”, agregaron.

La película Matate, amor está disponible en Mubi.

4. Una batalla tras otra. Es uno de los estrenos más aclamados y tiene nueve nominaciones, en rubros muy disputados como Película de comedia o musical, Actor de comedia o musical, Actriz de comedia, Actor de reparto, Director y Guión, entre otros.

“La película está protagonizada por Leonardo DiCaprio y se encuentra entre los mayores éxitos de público y crítica del año, con nueve nominaciones a los Globos de Oro y 14 a los Critics Choice Awards. El largometraje sigue a Bob (DiCaprio), un ex revolucionario que busca la ayuda de sus antiguos compañeros después de 16 años para rescatar a su hija de las manos de un viejo enemigo, el coronel Lockjaw (Sean Penn)”, informaron desde HBO Max, que ofrece la película en su servicio desde diciembre.

Una batalla tras otra está disponible en HBO Max.

5. Sueños de trenes. Basada en la novela homónima de Denis Johnson, narra la historia de Robert Grainier, un leñador y trabajador ferroviario con una vida llena de reflexión y belleza que se desarrolla en los cambiantes Estados Unidos de principios del siglo XX“, señala la sinopsis oficial de esta película que cuenta con una nominación en los Globos de Oro en el rubro Actor de película dramática y está disponible para ver en formato hogareño desde noviembre.

Joel Edgerton, Felicity Jones, Kerry Condon y William H. Macy protagonizan esta película de Clint Bentley que, según apuntan desde Netflix, “refleja todas las maravillosas y devastadoras facetas de una vida entera”.

Sueños de trenes está disponible en Netflix.

6. Cacería de brujas (After the Hunt). La actriz Julia Roberts está nominada por esta película dirigida por Luca Guadagnino que la tiene como protagonista.

“Cacería de brujas es un apasionante drama psicológico sobre una profesora universitaria (Julia Roberts) que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una estudiante destacada (Ayo Edebiri) hace una acusación contra uno de sus colegas (Andrew Garfield), y un oscuro secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz. Además de Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield en los papeles principales, la película también cuenta con las actuaciones destacadas de Michael Stuhlbarg y Chloë Sevigny”, señala la sinopsis oficial del largometraje, que está disponible para ver por streaming desde noviembre.

Cacería de brujas (After the Hunt) está disponible en Amazon Prime Video.

7. Jay Kelly. Los actores George Clooney y Adam Sandler están nominados por sus participaciones en este largometraje dirigido por Noah Baumbach.

“Jay Kelly, la nueva película del director nominado al Oscar Noah Baumbach, sigue el vertiginoso y profundo viaje por Europa de un actor famoso llamado Jay Kelly (George Clooney) y su fiel manager Ron (Adam Sandler). A lo largo del recorrido, ambos se ven obligados a enfrentar los resultados de sus decisiones, las relaciones con sus seres queridos y el legado que cada uno dejará”, informó Netflix sobre esta película que ofrece en su plataforma desde noviembre.

Jay Kelly está disponible en Netflix.

8. Hedda. “Nia DaCosta nos trae una nueva versión provocadora y moderna de la obra clásica de Henrik Ibsen. Hedda (Tessa Thompson) se debate entre el anhelo imborrable de un amor pasado y la silenciosa asfixia de su vida actual. Durante una noche intensa, salen a la superficie deseos reprimidos y tensiones ocultas que la arrastran a ella y a los que la rodean a una espiral de manipulación, pasión y traición”, informa Amazon Prime Video sobre este largometraje. Tessa Thompson compite por un Globo de Oro en la categoría que distingue a las mejores actrices de dramas cinematográficos.

La película Hedda está disponible en Amazon Prime Video.

9. F1. La película. Este potente largometraje protagonizado por Brad Pitt y Javier Bardem desembarcó en el streaming después de un exitoso paso por los cines y cosechó dos nominaciones en esta entrega de los Globos de Oro.

“La película narra el regreso de Sonny Hayes (Pitt), un piloto retirado que vuelve a competir tras un accidente, empujado por su antiguo socio Rubén Cervantes (Bardem), y enfrentándose a Joshua Pearce, un joven piloto ambicioso (Damson Idris). Es una pieza de acción, velocidad y redención, y su llegada al streaming es un gran premio para los fans de la Fórmula 1”, señala su sinopsis oficial.

El largometraje F1. La película está disponible en Apple TV+.

10. Zootopia 2. Esta secuela animada fue una de las películas de animación más populares del año y se convirtió en un éxito de público global. En los Golden Globes compite en la categoría que premia a los largometrajes de animación y también a la de los logros de taquilla.

“En esta nueva entrega, los policías amateurs Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un gran misterio cuando Gary De’Snake (voz en inglés de Ke Huy Quan) llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes. La película está dirigida por el equipo ganador del Oscar, compuesto por el Chief Creative Officer Jared Bush y Byron Howard”, informaron desde Disney sobre esta película.

Zootopia 2 está disponible en Disney+.

11. La hora de la desaparición (Weapons). Dirigida por Zach Cregger, este largometraje de suspenso tiene dos nominaciones.

“La obra sigue el misterio en torno a la desaparición de 17 niños de una misma clase, la clase de la maestra Gandy (Julia Garner), a las 2:17 de la madrugada. La ciudad, entonces, se lanza en busca de respuestas al misterio mientras lidia con la ausencia de los niños en sus hogares”, apunta la sinopsis oficial de la película

“La hora de la desaparición es la última producción cinematográfica de la carrera de Zach Cregger. El director se dio a conocer en el género de terror por Noites Brutais, también y regresa a la gran pantalla con una de las grandes sensaciones del cine de 2025 entre el público y la crítica. El elenco está formado por nombres como Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan”, informaron en un comunicado desde HBO Max.

La hora de la desaparición (Weapons) está disponible en HBO Max.

12. Elio. Esta película producida por Disney y Pixar compite en los Globos de Oro en la categoría que distingue a los largometrajes de animación. Luego de un exitoso paso por las salas de cine del mundo, llegó en septiembre al formato hogareño a través de la plataforma Disney+.

“Elio Solís aterriza en las pantallas de todo el mundo, para invitar a las familias a vivir un viaje asombroso al sumergirse en el Comuniverso. Elio, un imaginativo fan de los aliens, establece su primer contacto con extraterrestres, que lo confunden con el líder de la Tierra, y hace realidad el sueño de su vida”, detalló la plataforma.

La película animada Elio está disponible en Disney+.

AL