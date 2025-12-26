Cuándo empiezan las clases en 2026 en provincia de Buenos Aires

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó de forma unánime el Calendario Escolar 2026, un documento clave que define la organización del ciclo lectivo del próximo año. La resolución establece, entre otros puntos centrales, la fecha de inicio de clases en 2026.

El calendario, dado a conocer por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, establece 190 días de clases y apunta a ofrecer previsibilidad a toda la comunidad educativa. Asimismo, señalaron que el esquema fue elaborado para garantizar la continuidad pedagógica y permitir una planificación anticipada, tanto para estudiantes como para docentes.

En lo que respecta al inicio del ciclo lectivo 2026, el calendario oficial establece que las clases comenzarán el 2 de marzo, con algunas diferencias según el nivel y la modalidad educativa. De todos modos, la mayoría de los estudiantes volverán a las aulas en esa fecha, marcando el inicio formal del año escolar en la provincia de Buenos Aires.

El detalle del inicio de clases según cada nivel y modalidad educativa

Educación Inicial, Primaria y Secundaria: 2 de marzo de 2026.

2 de marzo de 2026. Educación Técnica y Agraria: 2 de marzo de 2026.

2 de marzo de 2026. Secundarias Especializadas en Arte y Equipos de Orientación Escolar (EOE): 2 de marzo de 2026.

2 de marzo de 2026. Educación Especial y Centros/Servicios Agregados de Formación Integral: 2 de marzo de 2026.

2 de marzo de 2026. Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores: 2 de marzo de 2026.

2 de marzo de 2026. Escuelas de Educación Artística y Centros de Educación Física: 2 de marzo de 2026.

2 de marzo de 2026. Psicología Comunitaria y Pedagogía Social: 2 de marzo de 2026.

2 de marzo de 2026. Educación de Formación Profesional: 9 de marzo de 2026.

9 de marzo de 2026. Educación Superior (Formación Docente Inicial, Técnica y Artística): 16 de marzo de 2026.

Según el comunicado difundido por la Dirección General de Cultura y Educación, todas las modalidades educativas compartirán el mismo período de receso invernal, con la excepción de la Educación de Formación Profesional y del nivel Superior, que contarán con otras fechas.

Cuándo es el receso invernal

El receso invernal 2026 en la provincia de Buenos Aires está programado entre el 20 y el 31 de julio, abarcando a todos los niveles y modalidades educativas, desde inicial hasta superior. Esta pausa, de acuerdo con el Ministerio de Educación bonaerense, busca asegurar la recuperación y el bienestar de los estudiantes y el personal docente.

El Ministerio de Educación precisó que la coincidencia en las fechas del receso permite organizar de forma integral las actividades escolares y familiares, favoreciendo la previsibilidad para las comunidades educativas en todo el territorio provincial.

Para las modalidades de Educación de Formación Profesional y Educación Superior, el receso también se extenderá del 20 al 31 de julio, equiparando el calendario de descansos a nivel provincial.

Cuándo se termina el ciclo lectivo 2026

El cierre del ciclo lectivo 2026 está previsto para el 22 de diciembre en la mayor parte de los niveles y modalidades educativas de la provincia de Buenos Aires, según lo informado por el Ministerio de Educación.

Para la Educación de Formación Profesional, las actividades concluirán el 18 de diciembre. En el caso de la Educación Superior —que incluye la Formación Docente Inicial, la Formación Técnica y la Formación Artística— la finalización será el 27 de noviembre de 2026.

Cuándo empiezan las clases en CABA en 2026

Los estudiantes y docentes que planifican sus actividades durante el receso de verano y los primeros meses del año próximo deben saber cuándo empiezan las clases en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en 2026, para contar con la referencia de la vuelta a los establecimientos escolares, en sus distintos niveles.

De acuerdo lo informado desde el gobierno porteño, las clases en 2026 en CABA comienzan el 25 de febrero, que coincide con un miércoles, tanto para nivel inicial como para nivel primario.

En tanto, la escuela secundaria iniciará sus actividades unos días más tarde: el lunes 2 de marzo de 2026.

Cabe destacar que en todos los casos coincide la fecha de finalización de clases, ya que el ciclo lectivo de 2026 concluye el viernes 18 de diciembre para los tres niveles de enseñanza oficial.

NB