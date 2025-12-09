Desde el próximo ciclo lectivo, digitalizarán el presentismo docente en todas las escuelas de la Ciudad

El presentismo docente en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires fue digitalizada y desde el próximo ciclo lectivo el ingreso y egreso será con huella digital, lo que permitirá “un sistema ágil, transparente y unificado”.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, informó que a partir del comienzo de clases del año próximo será obligatorio que todos los docentes de la Ciudad usen un sistema digital, “tratándose así de un mecanismo más ágil y transparente para registrar su presentismo”.

Para lograr esta nueva actualización, los docentes deberán efectuar un enrolamiento biométrico antes del 22 de diciembre de 2025.

Las autoridades explicaron que, para completar y facilitar el trámite, se instalarán postas de atención que estarán habilitadas hasta dicha fecha: “El 50% de los docentes, más de 28 mil, ya se encuentra enrolado, en tanto que otros 15 mil usan los dispositivos en instancia de prueba”.

“La implementación de la huella digital es parte de nuestro plan estratégico que busca digitalizar todos los procesos administrativos escolares para que aumente el tiempo de enseñanza y aprendizaje y disminuya la carga burocrática que genera la administración en papel”, sostuvo la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

Los argumentos del Gobierno porteño:

Modernización administrativa : sustitución progresiva de registros en papel por un sistema digital estandarizado.

: sustitución progresiva de registros en papel por un sistema digital estandarizado. Trazabilidad y transparencia : registros en tiempo real que facilitan auditorías y control de presentismo.

: registros en tiempo real que facilitan auditorías y control de presentismo. Eficiencia en liquidaciones : datos integrados al sistema de liquidación de haberes para aplicar altas y bajas con mayor precisión.

: datos integrados al sistema de liquidación de haberes para aplicar altas y bajas con mayor precisión. Homologación técnica : sólo se usarán dispositivos y sistemas certiﬁcados por la Subsecretaría competente.

: sólo se usarán dispositivos y sistemas certiﬁcados por la Subsecretaría competente. Protocolo ante contingencias : procedimiento formal para notiﬁcar y resolver contingencias, con posibilidad de investigación si se detecta daño intencional.

: procedimiento formal para notiﬁcar y resolver contingencias, con posibilidad de investigación si se detecta daño intencional. Plazo y apoyo para enrolamiento: postas y turnos autogestionados para completar el registro biométrico antes de la fecha límite.

En caso de que los dispositivos no funcionen, la resolución establece un protocolo, a través del cual las autoridades de cada establecimiento deberán notiﬁcar a la Dirección General de Planiﬁcación y Control Operativo.

Este nuevo registro también tendrá impacto en la liquidación de haberes, ya que se incorporarán pautas para la liquidación del adicional salarial docente y del adicional por asistencia.

“Se firmó la resolución para que desde el próximo ciclo lectivo ingreso y egreso de todos los docentes sea registrado exclusivamente con huella digital. Dejamos atrás el libro de firmas en papel y pasamos a un sistema ágil, transparente y unificado. Esta medida forma parte del Plan Buenos Aires Aprende y tiene un objetivo concreto: modernizar la escuela, simplificar tareas administrativas y que los docentes puedan dedicar más tiempo a lo importante: que los chicos aprendan más y mejor”, expresó Macri.

