El Departamento de Justicia de Estados Unidos publica tres millones de documentos sobre Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó este viernes tres millones de documentos de sus archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein. De esta manera, reanuda la publicación de documentos sobre el depredador sexual en virtud de una ley aprobada por el Congreso, y firmada por Donald Trump después de meses resistiéndose, con el fin de revelar lo que el gobierno sabía sobre el abuso sexual de menores por parte del financiero y sus interacciones con personas ricas y poderosas.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo este viernes que el Departamento de Justicia estaba publicando más de tres millones de páginas de documentos sobre Epstein, así como más de 2.000 videos y 180.000 imágenes.

Los archivos, difundidos a través de la web de Justicia, incluyen algunos de los millones de páginas de documentos que se habían retenido en la publicación inicial de documentos en diciembre pasado.

Los documentos salen a la luz en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, ley promulgada tras meses de presión pública y política que exige que el Gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y expareja, Ghislaine Maxwell.

“La publicación de hoy marca el final de un proceso muy completo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia al pueblo estadounidense y el cumplimiento de la ley”, señaló Blanche en una conferencia de prensa en la que anunció la divulgación.

Después de incumplir la fecha límite del 19 de diciembre fijada por el Congreso para publicar todos los archivos, el Departamento de Justicia afirmó que había encargado a cientos de abogados la revisión de los documentos para determinar qué información debía ser censurada o tachada para proteger la identidad de las víctimas de abuso sexual.

Entre los materiales que se retienen se encuentra información que podría poner en peligro cualquier investigación en curso o revelar la identidad o detalles personales de posibles víctimas, según el Departamento de Justicia de Trump.

Todas las mujeres, excepto Maxwell, fueron censuradas en los videos e imágenes publicados este viernes, dijo Blanche.

El número de documentos sujetos a revisión aumentó a aproximadamente seis millones, incluyendo duplicados.

El Departamento de Justicia publicó decenas de miles de páginas antes de Navidad, incluyendo fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas y documentos judiciales. Muchos de ellos ya eran públicos o estaban fuertemente censurados.

Esos documentos incluían registros de vuelos publicados previamente que mostraban que Donald Trump voló en el jet privado de Epstein en la década de 1990, antes de que se distanciaran, y varias fotografías del expresidente Bill Clinton.

Ni Trump ni Clinton fueron acusados públicamente de irregularidades en relación con Epstein, y ambos dijeron que desconocían que estuviera abusando de menores.

“Esta publicación puede incluir imágenes, documentos o videos falsos o presentados de forma fraudulenta, ya que todo lo que la gente envió al FBI se incluyó en la documentación publicada”, afirma el Departamento de Justicia: “Algunos de los documentos contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Cabe aclarar que estas acusaciones carecen de fundamento y son falsas, y si tuvieran la menor credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado en su contra”.

En diciembre también se publicaron las transcripciones de las declaraciones ante el gran jurado de agentes del FBI que describieron las entrevistas que mantuvieron con varias menores y mujeres jóvenes que afirmaron haber recibido pagos por realizar actos sexuales para Epstein.

Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de trata de personas con fines sexuales a nivel federal.

En 2008 y 2009, Epstein cumplió condena en una cárcel de Florida tras declararse culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor de 18 años.

En ese momento, los investigadores habían reunido pruebas de que Epstein había abusado sexualmente de menores en su casa de Palm Beach, pero la fiscalía federal acordó no procesarlo a cambio de que se declarara culpable de cargos estatales menores.

En 2021, un jurado federal en Nueva York condenó a Maxwell por trata de personas por ayudar a reclutar a algunas de las menores. En estos momentos cumple una condena de 20 años de prisión en un centro penitenciario en Texas, tras ser trasladada desde una prisión federal en Florida. Ella niega haber cometido delito alguno.

Los fiscales nunca acusaron a nadie más en relación con los abusos de Epstein contra menores, pero una de sus víctimas, Virginia Roberts Giuffre, lo acusó en demandas judiciales de haber organizado encuentros sexuales para ella a los 17 y 18 años con numerosos políticos, magnates de los negocios, académicos de renombre y otras personas, quienes negaron sus acusaciones.

Entre las personas a las que acusó se encontraba el príncipe Andrés de Gran Bretaña, quien fue despojado de sus títulos reales por el escándalo. Andrés negó haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, pero llegó a un acuerdo extrajudicial con ella por una suma no revelada.

Giuffre murió por suicidio en su granja en Australia el año pasado, a los 41 años.

“Las censuras debían limitarse a la protección de las víctimas y sus familias”, ha dicho el Departamento de Justicia: “Algunas imágenes pornográficas, ya fueran comerciales o no, fueron censuradas, dado que el Departamento consideró a todas las mujeres que aparecían en dichas imágenes como víctimas. No se censuró la información relativa a personas destacadas ni a políticos en la publicación de ningún archivo”.