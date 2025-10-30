Carlos de Inglaterra le quita a su hermano Andrés el título de “príncipe” y lo echa de su mansión por el caso Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor dejará de ser llamado “príncipe” y se tendrá que mudar de la mansión dentro del castillo de Windsor donde vivió hasta ahora sin pagar alquiler y en un arreglo financiado por el contribuyente británico a través de las aportaciones anuales de más de 150 millones de euros al patrimonio real.

En un intento de contener el enojo popular y las peticiones de información en el Parlamento británico, el Palacio de Buckingham reaccionó este jueves para castigar a Andrés por los últimos detalles publicados sobre su relación con Jeffrey Epstein, el millonario estadounidense encarcelado por abusos sexuales, y la explotación sexual denunciada por Virginia Giuffre cuando ella era menor.

Giuffre, que acusó al príncipe Andrés de violación, se suicidió en abril, con 41 años, y sus memorias se publicaron de manera póstuma este mes. Mountbatten-Windsor siempre negó haber abusado de Giuffre, con la que llegó a un acuerdo extrajudicial en 2022 para terminar con una demanda presentada unos meses antes.

Carlos III, según un comunicado de Palacio, empezó ahora el proceso legal de quitarle todos los títulos a su hermano, incluido el de duque de York, que Andrés formalmente seguía teniendo, pese a que hace unas semanas anunció que dejaría de utilizarlo. El inquilino en Windsor recibió ya la notificación de que tendrá que dejar la mansión y “mudarse a un alojamiento privado alternativo”. Andrés, de 65 años, planea ahora vivir en una finca en Sandringham, en el este de Inglaterra, propiedad de su familia. El rey seguirá dando dinero a su hermano, con una aportación “apropiada” de su fortuna “privada”, según Palacio.

El rey y la reina, Camila, destacan que Andrés sigue “negando las acusaciones” contra él, pero añaden que están del lado de las mujeres abusadas. “Sus majestades quieren dejar claro que sus pensamientos y sus principales simpatías estuvieron, y siempre estarán, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”, dice el texto.

El proceso, según informó Palacio, requiere de una modificación legal que tiene que pasar por el Ministerio de Justicia británico y el Gobierno de Keir Starmer ya fue consultado. La intención del monarca, según repetió también el Gobierno, es “no quitar tiempo” a los legisladores. La idea fue de Carlos III, según Palacio, y el afectado “no puso objeciones”.

Control de daños

La monarquía británica, que pasa por un momento de baja popularidad, está intentando hacer control de daños mientras se multiplicaron las revelaciones sobre el comportamiento de Andrés, que mantuvo la relación con Epstein después de su condena por prostitución de menores y mintió sobre eso. Unas fotos publicadas esta semana por la BBC muestran a Andrés en una fiesta en Windsor con Epstein en 2006, después de ser condenado, y con Harvey Weinstein, el productor de Hollywood encarcelado después por violación y otros abusos sexuales.

Además, la policía de Londres abrió una investigación después de la publicación en el Daily Mail de emails de 2011 en los que Andrés aseguró que había pedido a su guardaespaldas que hiciera gestiones para que la policía investigara a Giuffre, ciudadana estadounidense, y le pasó la fecha de nacimiento de la joven y su número de identificación de la Seguridad Social de Estados Unidos. Se desconoce si la policía llegó a investigarla.

En las últimas semanas, varios diputados laboristas, liberaldemócratas y nacionalistas escoceses y galeses pidieron una investigación en la Cámara de los Comunes sobre los pagos a Andrés, su alojamiento y el conocimiento de los hechos de miembros de la familia real. Además, Republic, el principal grupo republicano del país, anunció este jueves que quiere presentar una demanda en los tribunales británicos para investigar al hermano del rey.

El 91% de los británicos tiene una opinión desfavorable sobre Andrés, según una encuesta recién publicada de YouGov, y la mayoría está a favor de que se le quiten todos los títulos. Casi el 30% tiene una opinión negativa sobre Carlos III, y el público está dividido sobre su gestión del último escándalo de su hermano. La monarquía británica está en sus momentos de apoyo más bajo en décadas, y poco más de la mitad cree ahora que sea una institución importante, según la última encuesta del centro nacional de investigación social del Reino Unido.